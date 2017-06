Hypotrust introduceert Hypotrack

Overal en altijd de status van een dossier in kunnen zien. Hypotrust maakt het met de introductie van haar nieuwe app mogelijk. Hypotrack is de volgende stap in het verder digitaliseren van het aanvraagproces en geeft de hypotheekadviseur real-time inzicht en overzicht van alle belangrijke stappen in het aanvraagproces. Hypotrack is te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Wat biedt Hypotrack de adviseurs?

Real-time inzicht en overzicht van:

- alle Hypotrust aanvragen van het kantoor (nieuwe hypotheken)

- de status van het aanvraagproces met de verwachte verwerkingstijden

- de koopsom en marktwaarde van het onderpand

- belangrijke data, zoals de einddatum van de offerte of passeerdatum

- alle documenten en de beoordeling ervan

- specificatie van financiering (rente, rentevastperiode, risicoklasse en looptijd)

- gegevens van de klanten met mogelijkheid om direct een e-mail te sturen of te bellen

- de gegevens van de Hypotrust accountmanager en het behandelteam

- de mogelijkheid om meerdere medewerkers toegang te geven tot Hypotrack

Hypotrack zal vanaf 13 juni gefaseerd beschikbaar gesteld worden voor de belangrijkste relaties van Hypotrust en later in het jaar voor alle andere relaties. Om Hypotrack uit te leggen heeft Hypotrust bovendien een video gemaakt: https://youtu.be/pegnsCYN04s. Naast de mobiele app is Hypotrack ook in een webversie beschikbaar. “Met Hypotrack maken we een volgende stap in de ambitie om processen snel en toegankelijk te maken. Locatieonafhankelijk inzicht en overzicht kunnen geven helpt onze adviseurs in efficiënte en eigentijdse klantbediening”, zegt Hypotrust directeur Michel van den Akker.

Over Hypotrust

Hypotrust richt zich met een scherp geprijsd assortiment woninghypotheken op de particuliere markt. Verkoop van Hypotrust producten vindt uitsluitend plaats via het onafhankelijk intermediair. Hypotrust is samen met De Hypotheker en Quion onderdeel van de Blauwtrust Groep.