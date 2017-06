Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf uiteenlopende aspecten, variërend van financiën en carrière tot gezondheid, overheid en woonomgeving. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op nieuwe cijfers.

Zo’n 60 procent van de volwassenen was in 2016 positief over deze elementen samen, tegen 56 procent in 2013. Dat wil zeggen dat het gemiddelde rapportcijfer van al deze levensaspecten samen een zeven of hoger was. Dit verschil tussen 2016 en 2013 is statistisch significant. De ondervraagden waren gemiddeld vooral meer te spreken over de eigen financiën.

In 2016 was 73 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder tevreden over hun huidige financiële situatie en had 47 procent geen zorgen over de financiële toekomst. Dat is meer dan in 2013, toen 68 en 40 procent van de Nederlanders dit aangaven.

Vooral 25- tot 35-jarigen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn optimistischer geworden over hun financiën. Die laatste groep is echter nog steeds minder tevreden mee dan gemiddeld. Over andere aspecten van hun leefsituatie zijn de Nederlanders ongeveer even content als in 2013.

Meer vertrouwen in politie en rechters

De ondervraagden waren in 2016 ongeveer even tevreden over hun woonbuurt als in 2013. Daarnaast nam het vertrouwen in politie en rechters licht toe. Het vertrouwen in de Tweede Kamer nam in het algemeen toe, maar een meerderheid heeft nog steeds geen vertrouwen in dat orgaan.

Nederlanders zijn nog even tevreden over leven

Hoewel Nederlanders in 2016 positiever zijn over de genoemde losse aspecten van hun leven, zijn ze nog even tevreden met hun leven als geheel als in 2013. Als ze wordt gevraagd om één rapportcijfer te geven voor hun hele leven, dan blijkt dat ze zich nog even tevreden voelen als in 2013. Toen gaven ze hun leven gemiddeld een 7,5.