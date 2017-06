Rabo Envision Tribe opgericht voor herpositionering Rabobank

Rabobank richt samen met de creatieve coalities Planet Bank en DoenDenkers de Rabo Envision Tribe op. Hierin werken professionals van alle drie de partners samen. Rabobank heeft begin april een creative contest uitgeschreven om Rabobank wereldwijd opnieuw voor te stellen aan de samenleving.

Uitgangspunt was dat het disruptief en spraakmakend zou zijn. Een interne jury en een zogenaamde lekenjury wezen allebei de twee finalisten aan.

Planet Bank is een coalitie die bestaat uit Havas Lemz, Justdiggit, Universiteit Wageningen en Universal Music Group. De coalitie DoenDenkers bestaat uit Ogilvy & Mather, Blazhoffski, Styn Claessens, Capitola, Jacques Koeweiden & Paul Postma. Er hebben in totaal 198 coalities meegedaan.

Leendert Bikker, directeur Communicatie van Rabobank: 'Dit vernieuwende concept van creatieve samenwerking is gestoeld op de overtuiging dat het managen en activeren van het Rabobankmerk een core competence van het bedrijf zelf is. Rabobank organiseert creativiteit vanaf nu op een manier die volledig geïntegreerd is met de business en waarin alle communicatie- en marketingdisciplines bij elkaar in één team samenwerken. Dit om versneld en met meer impact te communiceren. De nieuw opgerichte tribe vormt een unieke combinatie van competenties op het gebied van reputatie, communicatie, branding & activatie. Op deze manier maken we het beste in elkaar los en leren we van elkaar. Rabobank is een betekenisvol merk dat van de samenleving is. Daar past dit in en draagt hiermee bij aan onze missie en strategie.' Het eerste werk van de Rabo Envision Tribe wordt in oktober verwacht.

Willem van der Schoot, CEO Havas Lemz, namens Planet Bank: 'Er is gebundelde internationale kracht nodig om de uitgesproken ambities van de Rabobank te vertalen in een scherpe positionering en impactvolle beweging. De oprichting van de tribe geeft de mogelijkheid om samen écht het verschil te gaan maken en van nóg grotere betekenis te zijn voor de samenleving.'

Edgar Molenaars, CEO Ogilvy & Mather, namens DoenDenkers vervolgt: 'Het innovatieve karakter van de samenwerking geeft een extra dimensie. Het is leuk om met elkaar vernieuwing vorm te geven, die in het voordeel is van alle partijen. Dat is wat ons betreft volledig in de geest van de coöperatieve Rabobank gedachte. Er is een sterk commitment afgegeven voor de komende jaren en we kijken daarom met veel plezier naar de toekomst.'