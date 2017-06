Uitdaging voor een nieuw kabinet: de woningmarkt

“Er zijn uitdagingen die een nieuw kabinet snel zal moeten aanpakken. Eén daarvan is de woningmarkt, die loopt vast.” Dat zei demissionair minister Dijsselbloem van Financiën bij de presentatie van de voorjaarsnota (Telegraaf, 1 juni). In deze editie van het Hypotheekshopnieuws zetten we actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en enkele verrassende feitjes thematisch op een rij. Een overzicht.

Senioren: jaarlijks meer woningen beschikbaar door sterfte dan door nieuwbouw

De vergrijzing zorgt niet voor een omvangrijke bouwopgave. Ouderen zullen om verschillende redenen minder beroep doen op sociale huurwoningen. Een van de redenen: ouderen worden welvarender. Ook blijken ouderen zich vaak goed te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De meeste woningen waarin ze wonen zijn met een beperkte verbouwing (minder dan 10.000 euro) tot hoge leeftijd goed bewoonbaar.

De vergrijzing zorgt niet alleen voor een nieuwe woningvraag. Door sterfte komt er ook steeds meer woningaanbod beschikbaar. Nu al komen er jaarlijks meer woningen beschikbaar door sterfte dan door nieuwbouw. In de toekomst zal deze verhouding verder verschuiven. In 2015 kwamen er 18.000 koopwoningen vrij door sterfte, in 2050 ligt dit aantal op 50.000 per jaar. (Cobouw, 8 juni)



Starters: twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning steeds langer uit

Een verdere verlaging van de maximale hypotheek naar 90% van de woningwaarde (LTV) betekent dat ruim 70% van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige tijd moeten uitstellen. Volgens het CPB zullen met name starters en doorstromers vanuit de huurmarkt de aankoop van een woning moeten uitstellen omdat zij over onvoldoende eigen middelen beschikken. Gemiddeld komen zij € 8.000 tot € 12.000 tekort. Zelfs als gaan de betreffende huishoudens maximaal sparen, dan nog zullen ze gemiddeld 3 tot 5 jaar moeten wachten voordat zij de beoogde woning kunnen financieren. Het CPB wijst erop dat koopstarters met een verhuiswens maximaal twee jaar bereid zijn om maximaal te sparen en dat daarom uiteindelijk ruim de helft van hen zal afzien van de koop van de beoogde woning. In plaats daarvan zullen de koopstarters kiezen voor (tijdelijke) huur in het vrije huursegment. “Omdat de huurwoningen in dit segment niet gesubsidieerd worden, zullen de woonlasten van koopstarters hoger zijn, wat hun ruimte om te sparen beperkt. Dat leidt weer tot een verder uitstel van de aankoop van de gewenste koopwoning”, aldus het planbureau. (AMweb, 6 juni)



Twintigers stellen de aankoop van hun eerste woning steeds langer uit. Het aantal koopstarters ouder dan dertig jaar neemt toe volgens een NOS-publicatie op basis van een onderzoek van het Kadaster. Het aantal twintigers neemt al jarenlang toe. Steeds minder jonge huishoudens tot veertig jaar kiezen echter voor een koopwoning; twintigers laten de koopwoning meer en meer links liggen, meldt het Kadaster. Twintigers ervaren problemen bij het verkrijgen van een hypotheek: zo hebben jongeren steeds meer te maken met flexibele arbeidscontracten waardoor de financiering van de eerste eigen woning lastig is. Strengere hypotheekregels zorgen ervoor dat kopers eigen geld moeten meenemen. (AMweb, 13 juni)

Behoefte aan flexibele appartementen voor stedelijke middenklasse gezinnen

Voor de nieuwe stedelijke middenklasse moet een nieuw type stadsappartement met een flexibele plattegrond worden ontwikkeld die kan worden aangepast aan de levensfase van een gezin, zo concludeert gebiedsontwikkelaar AM in een onderzoek naar de woonperspectieven van jonge Amsterdamse gezinnen. Daaruit blijkt dat een deel van hen – de stedelijke middenklasse met een sterke culturele band – koste wat het kost binnen de ring van Amsterdam wil wonen. Daarbij nemen zij kleinere woonruimte en minder speelgelegenheid op de koop toe. Speciaal voor hen, zo schrijft AM, zou een nieuw type woning moeten worden ontworpen; woningen met flexibele plattegronden. De indeling van de kamers zou bij het ouder worden van kinderen moeten kunnen veranderen. Als de kinderen jong zijn volstaat een klein kamertje. Als ze ouder worden, dan moeten grotere slaapkamers mogelijk zijn. Ook de aanwezigheid van voldoende bergruimte is volgens de onderzoekers extreem belangrijk. Daarnaast moet worden nagedacht over veilige speelruimte. (Nul20, 1 juni)



Verduurzamen vraagt flinke investeringen, ook van particuliere woningeigenaren

Uit onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat tussen 2017 en 2021 230.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd; 150.000 huizen daarvan krijgen een aansluiting op aardgas, oftewel 64 procent. Een ongewenste ontwikkeling, want uiteindelijk moeten van de overheid zelfs alle 7 miljoen huizen in Nederland energieneutraal gemaakt zijn in 2050. De milieuorganisatie dringt er daarom op aan dat alle nieuwbouwplannen die nu nog op de tekentafel liggen, tegen het licht worden gehouden. (NOS, 25 mei). Nederlandse huiseigenaren hebben volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) veel vragen over de ambitie van de overheid om alle Nederlandse woningen van het gasnet los te koppelen. De overheid zou duidelijkheid over de gevolgen van het loskoppelen moeten verschaffen. Onder meer over de alternatieven voor gas en de voor- en nadelen van die alternatieven. Ook het tijdspad van de verandering is belangrijk, evenals de kosten van de afkoppeling en wie daarvoor opdraait. Volgens VEH kunnen die kosten tot 50.000 euro per woning oplopen (Nu.nl, 6 juni).

Een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is volgens ABN AMRO cruciaal om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Een derde van de energieconsumptie komt op het conto van de gebouwde omgeving, waarvan woningen en kantoren de belangrijkste componenten zijn. Zo is het cruciaal dat ook particuliere woningeigenaren zich bewust worden van de noodzaak van het verduurzamen van hun woning. Dit vraagt om een flinke investering en hiervan zijn veel woningeigenaren zich nog onvoldoende bewust. Woningcorporaties hebben zich verbonden aan de verplichting ervoor te zorgen dat al hun huurwoningen tegen 2020 een energielabel van B of hoger hebben. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt dan dat 80 procent een energielabel C of hoger heeft. Er ligt nog een grote opgave, want minstens de helft van de woningvoorraad moet nog worden aangepast. Hierbij moet de overheid een voortrekkersrol spelen. (ABN AMRO, rapport 'Op duurzaamheid kun je bouwen', 14 juni)

Regionaal

Ondanks de aantrekkende woningmarkt, worden nog steeds veel woningen met verlies verkocht. Van de groep kopers die tussen 2006 en 2009 een huis kocht, leed ruim de helft verlies bij de verkoop in 2016 of 2017. Van nog eens 340.000 Nederlandse woningen is de huidige geïndexeerde koopsom lager dan de originele koopsom, blijkt uit cijfers van vastgoedonderzoeker Calcasa. In het oosten van het land werd 69 procent van de woningen verkocht voor een prijs die onder de aankoopprijs lag. In het westen van het land is dat 52 procent (Nu.nl, 30 mei).

Aardbevingsschade

De Groningse hoogleraar volkshuisvesting George de Kam gaat onderzoek doen naar mogelijke problemen met hypotheken in het aardbevingsgebied. Dat gebeurt in opdracht van de Groninger Bodem Beweging (GBB). De belangenorganisatie hoort regelmatig van leden dat zij zich zorgen maken over hun hypotheek. Dat houdt met name verband met de waardevermindering door de aardbevingen van woningen en bedrijfspanden. De Kam is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij heeft al veel onderzoek gedaan naar de waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied. Zo kwam hij eerder tot de conclusie dat de huizen in Groningen een miljard euro minder waard zijn geworden door alle problemen rond de gaswinning. Het Groninger Gasberaad constateerde maandagmiddag dat veel Groningers kampen met vragen over verzekeringen en hypotheken (RTV Noord, 12 juni).



Vrije huursector: maatregelen om de huurprijzen te begrenzen

Utrecht en Amsterdam nemen maatregelen om de huurprijzen te begrenzen voor nieuwbouwwoningen in de vrije sector. In Utrecht mogen er bovendien geen te kleine woningen worden gebouwd. Deze maatregelen zijn nodig omdat steeds meer geld wordt gevraagd voor steeds kleinere appartementen. Hierdoor blijven er te weinig woningen over met een 'middenhuur', van tussen de 710 euro tot 950 euro per maand. Met name voor gezinnen met een bescheiden salaris en jonge starters wordt het zo onmogelijk om een huurwoning in deze steden te bemachtigen. (Volkskrant, 10 juni)



Het doel van de nieuwe 'Wet doorstroming huurmarkt 2015', die vorig jaar zomer van kracht werd, is te zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. De gevolgen voor huurders zijn naar verluidt groot omdat verhuurders massaal proberen van huurders met vaste huurcontracten af te komen. Ze vervangen ze door nieuwe huurders met tijdelijke contracten en verhogen elke twee jaar de huren. Behalve particuliere verhuurders bieden ook woningcorporaties meer tijdelijke contracten aan, maar daar gelden tijdelijke contracten voor speciale doelgroepen zoals jongeren (Parool, 30 mei).



Sociale huursector: versoepeling huurbescherming tegen lange wachttijden

• De woningvoorraad van corporaties slonk met 10 duizend woningen in 2015. Dit is het tweede jaar op rij dat het corporatiebezit krimpt. De daling van het woningbezit bij corporaties komt doordat corporaties meer woningen verkopen en slopen dan ze bij bouwen. Per 1 januari 2016 hebben de woningcorporaties 2,3 miljoen woningen in bezit. De nieuwgebouwde woningen van corporaties zijn doorgaans groter dan de gesloopte woningen. In totaal sloopten woningcorporaties in 2015 ruim 4 duizend appartementen en bouwden zij ruim 8 duizend nieuwe appartementen bij. Eengezinswoningen werden minder gesloopt en minder gebouwd (CBS, 29 mei).

• De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot pleit voor een versoepeling van de huurbescherming, om de lange wachttijden voor sociale huurwoningen in de stad tegen te gaan. De corporatie wil huurders in de toekomst een zogenoemd 'wooncontract' aanbieden. Onder dat contract krijgen huurders op basis van hun leefomstandigheden een bepaald huis toegewezen. Ze kunnen daarentegen verplicht worden door de woningcorporatie om te verhuizen naar een woning dat beter bij hen of hun levensfase past. Als voorbeeld wordt een wijziging van inkomen of gezinssamenstelling gegeven, waarna een huurder verplicht wordt een kleiner, duurder of goedkoper huis te accepteren. Om het plan van Stadgenoot uit te voeren moet de regering in Den Haag eerst de Woningwet veranderen (Parool, 7 juni).

• De primaire doelgroep (inkomens tot 35.739 euro) voor sociale huisvesters is tussen 2009 en 2015 met 15 procent toegenomen. Tevens wordt een steeds groter deel van de corporatiewoningen bewoond door de doelgroep van de corporaties. Van ruim zeventig procent in 2009 naar tachtig procent in 2015. Door de crisis is het inkomen van veel huishoudens lager geworden.

• Een nieuwe woning bouwen werd de laatste jaren goedkoper voor corporaties. De stichtingskosten waren in 2016 gemiddeld 160.000 euro incl. btw. Dit bedrag bestaat voor 70 procent uit bouwkosten. Die zijn inmiddels aan het stijgen, onder andere vanwege de krappere bouwmarkt. Woningen worden steeds kleiner en soberder. Een nieuwe eengezinswoning is in 2017 100 vierkante meter groot (2016: 106 m2), een meergezinswoning is in 2017 heeft een gebruiksoppervlak van 72 vierkante meter en is 20 procent kleiner dan in 2014. Nieuwe woningen worden niet alleen klein en soberder, ze worden ook duurzamer. Een kwart van de nieuwbouwwoningen van corporaties krijgt een betere energieprestatie dan het Bouwbesluit voorschrijft. (Cobouw, 8 juni)

Regierol voor de provincie of rijksoverheid

De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Directe aanleiding waren zorgen bij enkele Statenfracties over het dreigend tekort aan sociale woningbouw in Zuid-Holland. Om de woningbouwontwikkeling per Zuid-Hollandse regio te kunnen volgen, moeten regio’s periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen – zowel koop als huur - nog in evenwicht zijn. De provincie wil nu ook meer gaan kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen, en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dit te ver uit balans zijn dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma. (Bouwend Nederland, 8 juni).

De kern van de slecht functionerende woningmarkt ligt bij het aanbod. Er is grote behoefte aan middeldure huurwoningen in stedelijk gebied, maar die markt komt niet op gang. Oorzaken zijn gebrek aan ‘harde plancapaciteit’ voor bouwlocaties en gebrek aan prikkels om ongesubsidieerde huurwoningen te bouwen. Gemeenten willen het niet omdat bouwgrond voor huurwoningen minder oplevert dan voor koopwoningen en woningcorporaties mogen alleen bouwen voor lage inkomens. De sleutel ligt in meer sturing door het Rijk en financiële prikkels die echt werken. Meer regie is nodig om veilig te stellen dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. Bindende afspraken tussen overheden zijn nodig en de minister moet aanspreekbaar zijn op de bouwproductie op nationaal niveau. (Gebiedsontwikkeling.nu, 13 juni)

Woningmarkt moet topprioriteit worden

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat er moment veel gaande is op het gebied van wonen maar ook dat de problemen groot zijn. Dat geldt met name voor het schreeuwende tekort aan woningen, het zou goed zijn als een nieuw kabinet de regierol meer naar zich toetrekt. Daarnaast is duurzaamheid een terrein waarop nog hele grote stappen moeten worden gezet. Het jaar 2050 is daarbij niet eens zo heel ver meer. Verder verdient de lastige positie van starters en de middeninkomens extra aandacht, net als het deel van Nederland waar de woningmarkt nog kampt met de gedaalde huizenprijzen als gevolg van de kredietcrisis. Hopelijk gaat een nieuw kabinet niet voorbij aan de opmerkingen van demissionair minister Dijsselbloem en maakt het van de woningmarkt één van de speerpunten.