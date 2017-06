AFM legt boete op aan creditcardbedrijf ICS voor onverantwoorde kredietverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juni 2017 een bestuurlijke boete van €2.400.000 opgelegd aan International Card Services B.V. (ICS). De boete is opgelegd omdat ICS van juni 2012 tot maart 2015 meer krediet heeft verstrekt dan verantwoord was. Hierdoor hebben kaarthouders meer rente en kosten moeten betalen aan ICS en zijn ze mogelijk in financiële problemen geraakt.

De overtreding

ICS is een bank die haar klanten doorlopend krediet aanbiedt in de vorm van creditcards met een ‘Gespreid Betalen Faciliteit’. De AFM heeft meldingen van klanten van ICS ontvangen die opnieuw inkomensgegevens moesten verstrekken, waarna bleek dat hun inkomen ontoereikend was voor de eerder aan hen toegekende kredietlimiet. De AFM is vervolgens een onderzoek gestart bij ICS. In 26 van de 29 onderzochte dossier heeft de AFM overkreditering vastgesteld. Klanten van ICS mochten 15% meer betalingen met een creditcard doen dan volgens de kredietlimiet was toegestaan. Ook hield ICS bij de vaststelling van de kredietruimte ten onrechte geen rekening met eventuele kosten voor kinderen van de klant.

ICS heeft een regeling vastgesteld om gedupeerde kaarthouders te compenseren en heeft daarvoor een bedrag van circa €47.000.000 gereserveerd.

Compensatieberekening

Het totaal aantal gedupeerde kaarthouders is ongeveer 30.000. Voor ruim 80% van deze klanten geldt dat zij tot € 1000 euro terugkrijgen, daarboven worden er ook hogere bedragen gecompenseerd. In de voorziening van 47 miljoen euro is er verder rekening mee gehouden dat van sommige klanten op basis van de huidige gegevens nog niet kan worden vastgesteld of zij zijn overgekrediteerd. Maar met de voorziening is ICS er zeker van dat alle betrokken klanten kunnen worden compenseerd.

De berekening betreft eerst een capaciteitsberekening van de kaarthouder. Dit wordt berekend aan de hand van het inkomen en vaste lasten van de kaarthouder wanneer een klant een krediet afsluit op basis van zijn/haar gegevens op dat moment. Hiermee is inzichtelijk op welke moment de kaarthouder een te hoog krediet heeft gehad en of de kaarthouder recht heeft op compensatie.

Het compensatiebedrag wordt dan berekend door terugbetaling van de rente over het overgekredieteerde bedrag inclusief eventueel onterecht gemaakte kosten zoals incassokosten. Dit geldt dan over een periode van 5 jaar. Over dit te compenseren bedrag wordt dan nog wettelijke rente toegekend.

In een brief die betrokken klanten ontvangen, staat het compensatiebedrag vermeld. Een uitsplitsing van hoe dit is opgebouwd kan desgewenst gegeven worden. Klanten kunnen hiervoor, en met andere vragen, bellen met het speciale team van de servicedesk van ICS.

Wat betreft toezicht op de compensatieregeling: PWC heeft een audit uitgevoerd op de rekenmodule die gebruikt wordt voor het berekenen van de compensatiebedragen, en deze goedgekeurd.

Boetehoogte

De AFM vindt een boete van €2.400.000 in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de door ICS getroffen regeling om gedupeerde klanten tegemoet te komen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bron: AFM, ICS