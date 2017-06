Betere scores VerzekeraarsInBeeld 2017

Consumenten zijn dit jaar beter te spreken over de klantbediening van hun verzekeraar dan in 2016. Dat blijkt uit de tweede editie van 'VerzekeraarsInBeeld' een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, naar de klantgerichtheid van 48 verzekeraars. Vanaf dit jaar ontsluiten ook de vergelijkingssites Independer, Pricewise en hoyhoy de informatie van VerzekeraarsInBeeld.

Op de website www.VerzekeraarsInBeeld.nl worden de scores vermeld op zes aspecten van klantbediening: klantgerichtheid, deskundigheid, klantcontact, duidelijkheid, vertrouwen en tevredenheid. Aan het onderzoek hebben bijna 11.000 klanten deelgenomen, die een cijfer hebben gegeven van een 1 tot 10. Op basis van deze scores is per label een gemiddeld cijfer berekend, op basis waarvan een ranglijst is samengesteld. Daarnaast zijn ongeveer 5.000 klantreacties opgenomen. Op VerzekeraarsInBeeld kunnen consumenten de prestaties van verzekeraars bekijken en verzekeraars onderling vergelijken.

Evenals vorig jaar scoort de Zeeuwse verzekeraar ZLM het best, met een gemiddelde waardering van 8,2. In de top vijf zijn dit jaar nieuw binnengekomen de verzekeraars VvAA (die voor de eerste keer deelnam) en Nh1816. Tegenover tien verzekeraars die in 2017 een iets lagere waardering kregen, scoorden 32 verzekeraars beter dan vorig jaar. Opvallend is dat met name de verzekeraars die vorig jaar relatief lager scoorden een inhaalslag hebben gemaakt.

"Ik ben er best trots op, dat de sector zo transparant is over hoe verzekeraars zich tot elkaar verhouden. Het is nuttig voor de klant die wil weten hoe zijn eigen verzekeraar presteert of die zich wil oriƫnteren in de markt. En het geeft een goede prikkel voor nog betere klantbediening, zo blijkt nu al", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Weurding is de toenemende aandacht van consumenten voor kwaliteit een goede zaak. "Een verzekering is meer dan de premie die je betaalt".

De 48 deelnemende verzekeraars scoren het best op Deskundigheid en Contact,. De grootste verbetering in klantwaardering is te zien bij Klantgerichtheid. VerzekeraarsInBeeld is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars dat beoogt de positie van de consument verder te versterken. Andere initiatieven in dit verband zijn de Verzekeringskaarten, de consumentensite www.vanatotzekerheid.nl en de digitale poliskluis www.mijnverzekeringenopeenrij.nl die later dit jaar wordt gelanceerd.