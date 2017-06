Barst in smartphone niet meer zomaar gedekt

Allrisk inboedelverzekeraars hebben zich gewapend tegen kwetsbare smartphones. Claims voor telefoons en tablets zijn aan banden gelegd met eigen risico's, maximeringen en andere beperkende voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van financieel communicatiebureau SevenEight onder 23 grote allrisk inboedelverzekeraars.

Opmerkelijk is dat de beperkingen voor smartphones niet altijd duidelijk vermeld staan op de verzekeringskaarten. Terwijl smartphones en tablets wel tot de meest geclaimde zaken op de allrisk inboedelverzekering behoren. De verzekeringskaarten werden in 2016 ingevoerd om het vergelijken van verzekeringsvoorwaarden juist eenvoudiger te maken voor consumenten.

Wat dekt een allrisk inboedelverzekering?

De allrisk inboedelverzekering is relatief nieuw. In de polisvoorwaarden staat alleen vermeld wat níet verzekerd is, in plaats van wat wél verzekerd is. Anders gesteld: alles is gedekt, tenzij in de voorwaarden staat dat er geen dekking voor is.

Wat gebeurt er als je smartphone kapotvalt op de keukenvloer? Tot enkele jaren geleden vermeldden de voorwaarden van de allrisk-verzekeringen niets over mobiele elektronica. Inmiddels hebben inboedelverzekeraars zich ingedekt tegen dergelijke schades.

Beperkingen bij 56% van de verzekeraars

56% van de verzekeraars heeft speciale voorwaarden opgenomen voor smartphones en tablets. Dit houdt in dat de verzekeraar smartphones expliciet noemt in de voorwaarden van de allrisk-verzekering, maar niet helemaal uitsluit van dekking. Er geldt bijvoorbeeld een maximumuitkering, of je krijgt te maken met een (extra) eigen risico dat je voor andere beschadigingen niet hoeft te betalen.

3 keer helemaal geen dekking voor smartphones

Een drietal inboedelverzekeraars heeft smartphones helemaal uitgesloten van dekking. Bij Inshared kun je mobiele elektronica wel apart bijverzekeren. De extra dekking is duurder dan alle andere dekkingen op je inboedelpolis. Sluit je hem af dan krijg je nog steeds te maken met 50 euro eigen risico per schadegeval.

Verzekeraar Ditzo omschrijft de uitsluiting als volgt:

‘Wij vergoeden het herstel of vervanging van je mobiele elektronica. Je mobiele elektronica is alleen in het woonhuis verzekerd. De dekking is als Inboedel Basis. Dat geldt ook als op je polisblad staat dat Allrisk is meeverzekerd.’

Zonder de exacte woorden te gebruiken zegt Ditzo dat smartphones en tablets niet verzekerd zijn voor val- en stootschades. Alleen schades die ontstonden door ‘klassieke oorzaken’ zoals brand, storm en diefstal zijn verzekerd. Dat geldt ook voor ING.

Eigen risico hoger dan reparatiekosten

Smartphones en tablets worden bij 34 procent van de allrisk inboedelverzekeraars niet uitdrukkelijk genoemd in de voorwaarden. Deze verzekeraars hebben wel een verplicht eigen risico voor schades op de allrisk-dekking, variërend van € 100 tot € 150. Daardoor komen vrijwel alle schermreparaties niet voor vergoeding in aanmerking.

Enkele jaren geleden was een allrisk inboedelverzekering met een verplicht eigen risico nog een uitzondering. Inmiddels is er nog maar een handvol verzekeringsmaatschappijen waar je een allrisk inboedelverzekering kunt afsluiten zonder eigen risico.

Twee verzekeraars springen eruit

Alleen Klaverblad en Univé hebben op hun meest uitgebreide dekking geen verplicht eigen risico ingevoerd. Noch staan er in de polisvoorwaarden speciale bepalingen voor smartphones en tablets.