Rustige junimaand kent nauwelijks renteverhogingen

Voor de derde week op rij voerden geldverstrekkers afgelopen week meer renteverlagingen dan verhogingen door. Alle gemiddelde vaste hypotheekrentes daalden daardoor. Alleen 20 en 30 jaar vast met NHG bleven per saldo gelijk, omdat een aantal banken deze langere rentes verhoogde. Het aantal rentewijzigingen deze maand is laag in vergelijking met de voorgaande maanden. Zo zijn er nog toe nauwelijks verhogingen geweest.

Wel kent juni met nog anderhalve week te gaan al meer renteverlagingen dan in de hele maand mei. Allianz biedt sinds afgelopen donderdag voor haar bestaande klanten ook hypotheken zonder NHG aan tot 80% van de woningwaarde. Het Allianz tarief op 30 jaar vast met NHG is met 2,45% (lineair) momenteel zelfs scherper dan de meeste 20-jaars rentes. ASR lanceerde onlangs een hypotheekfonds waarmee kan worden belegd in Nederlandse woninghypotheken. Eerder openden Aegon en Achmea ook dergelijke fondsen. De daling die de kapitaalmarktrente sinds eind mei had ingezet, stokte vorige week donderdag enigszins na tegenvallende berichten over de Amerikaanse economie. Een dag eerder zakte de kapitaalmarktrente juist nog na het bekend worden van de renteverhoging door de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Door de stijging van donderdag eindigde de kapitaalmarktrente vrijdag op hetzelfde niveau als de week daarvoor.