Finalisten Financieel Planner van het Jaar 2017 bekend

De drie finalisten van de verkiezing FFP Financieel Planner van het Jaar 2017 zijn bekend. De top 3 is in alfabetische volgorde: Fons de Bilde (Inzicht en Advies, Utrecht), Stefan Mertens (ABN AMRO Bank N.V., Leiden) en Berry van Zuidam (Raasveld Bennis Financieel Planners en Raasveld Bennis Scheidingsmediators, Bergschenhoek). Na een online stemronde in september van de circa 4.000 FFP-leden op de finalist van hun voorkeur wordt de winnaar op 5 oktober op het FFP congres bekend gemaakt.

In mei jl. waren er tien genomineerden voor de prestigieuze titel FFP Financieel Planner van het Jaar 2017. Nu zijn er nog drie finalisten over. Uit een intensief juryberaad kwamen Fons de Bilde FFP MFP CFP®, Stefan Mertens FFP en Berry van Zuidam FFP RFEA als beste uit de bus.

Andrea Middel FFP-CFP®, voorzitter van de vakjury en bestuurslid FFP: “We hebben dit jaar gekozen voor een ander type verkiezing waarin het totale beroep van financieel planner aan de orde komt. Naast het hebben van voldoende vakkennis is het belangrijk dat deze kennis goed wordt toegepast en dat de financieel planner goed met de klant kan communiceren. In de opzet van deze verkiezing hebben we met al deze elementen rekening gehouden, waarbij we dit jaar extra aandacht hebben gegeven aan de klanten intake en adviesvaardigheden van de financieel planner. De drie finalisten hebben als beste laten zien het hele spectrum van het beroep te beheersen”.

Stemmen

De circa 4.000 FFP-leden kunnen gedurende de hele maand september digitaal hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur. De drie finalisten presenteren zich met een video en een samenvatting van hun ingediende financieel plan. Op het FFP Congres 2017 wordt de winnaar gepresenteerd. Deze wordt gekozen op basis van een combinatie van jury- en ledenoordeel, waarbij de uitkomst van de jury zwaarwegend is.

FFP CONGRES 2017

Tijdens het jaarlijkse FFP Congres is de prijsuitreiking aan de winnaar altijd een feestelijke aangelegenheid. Het FFP congres is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in financiële planning. Dit jaar vindt het FFP Congres 2017 plaats op 5 oktober te Nieuwegein. Het congresthema is: ‘Maak het verschil!’. Inspirerende sprekers en experts geven de aanwezige financieel planners inzichten in nieuwe ontwikkelingen van het vak. Binnenkort meer informatie hierover.