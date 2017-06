Chinese aandelen in MSCI

Chinese A-aandelen worden opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. ABN AMRO is positief over deze ontwikkeling, maar adviseert voorzichtig te blijven. Annemijn Fokkelman, hoofd Aandelenresearch ABN AMRO: 'Individuele Chinese aandelen kunnen erg volatiel zijn. Wie in opkomend Azië wil beleggen, kan vooralsnog beter kiezen voor een goed gespreid aandelenfonds'.

Indexbouwer MSCI kondigde gisteravond aan zijn opkomende-markten-index in 2018 uit te breiden met aandelen die verhandeld worden op het Chinese vasteland. 'De toevoeging van deze zogenoemde 'A-aandelen'aan de MSCI Emerging Markets Index is een belangrijke eerste stap', aldus Fokkelman, 'het is een indicatie dat de Chinese financiële markten zich aan het voegen zijn naar internationale standaarden'.

Op de korte termijn verwacht Fokkelman dat het beleggerssentiment rond China positiever zal worden, al zal de impact op wereldwijde markten beperkt zijn. Dit laatste komt omdat de toegevoegde A-aandelen in eerste instantie slechts 0,73% van de MSCI Emerging Markets Index uitmaken (op basis van marktkapitalisatie). In de toekomst kan die impact groter worden, aangezien het aantal A-aandelen in de index waarschijnlijk zal worden uitgebreid.

Opkomend Azië; fondsenoplossing in plaats van individuele aandelen

ABN AMRO is positief over aandelen en geeft daarbij de voorkeur aan opkomend Azië en aan Europa boven andere regio's. Beleggers die willen inspelen op de hoge economische groei in opkomend Azië doen er volgens ABN AMRO beter aan om te kiezen voor gespreide Aziatische aandelenfondsen dan voor individuele aandelen van beursgenoteerde bedrijven op het Chinese vasteland. Corporate governance (bedrijfsbestuur en -toezicht) in China voldoet momenteel namelijk nog niet aan de internationale maatstaven. Individuele aandelen kunnen dan ook erg beweeglijk zijn. Door te beleggen in een fonds kan het specifieke risico van individuele aandelen verkleind worden. Fokkelman: 'Maar naarmate de Chinese markt voor A-aandelen volwassener wordt, kan het interessant worden om te overwegen in individuele A-aandelen te stappen. Deze recente beslissing is een bevestiging van onze visie dat opkomend Azië en China in het bijzonder motoren zijn van groei'.