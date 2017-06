Movir verruimt actie voorwaarden verhoging verzekerd bedrag aov

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen. Zo kunnen zij als hun inkomen gestegen is de verzekering eenvoudig laten aansluiten op de gewenste situatie.

De kracht van eenvoud

Louis van Drunen, directeur Movir: ‘We hebben speciale actievoorwaarden opgesteld. Daarmee bieden wij medici, zakelijk professionals en ondernemers een eenduidig en aantrekkelijk aanbod. Vandaar ook de naam ‘Uw Optierecht+’. Verzekerden die voldoen aan de actievoorwaarden ontvangen eind juni een persoonlijk aanbod van hun financieel adviseur of van ons. Willen zij gebruikmaken van het aanbod, dan hoeven zij alleen het antwoordformulier in te vullen, te ondertekenen en naar Movir te sturen.’ Heeft een verzekerde meerdere polissen waarvan minimaal één met de nieuwste voorwaarden? Dan kan hij tijdens deze actie ook de polis waarvan het optierecht is verlopen zonder gezondheidsvragen verhogen.

Veel verzekerden passen aov aan

Ieder jaar maakt een groot aantal verzekerden gebruik van het aanbod. In de eerste jaren verhoogde bijna een derde van de respondenten het verzekerd bedrag. Van Drunen: ‘Door de proactieve benadering zien we dat steeds meer aov’s goed zijn afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen. Desondanks kunnen inkomens, privélasten en bedrijfskosten ook stijgen waardoor het verstandig is om de aov hierop aan te passen.’

Over Movir

Movir is een specialist die zich richt op het bevorderen van arbeidsgeschiktheid. Movir biedt verzekeringen aan via onafhankelijke financieel adviseurs. Movir adviseert niet. Movir onderscheidt zich door gepersonaliseerde preventie als kerntaak te zien. Dit uit zich onder andere in preventieprogramma’s en Elestia, een externe coachingsservice waar Movir-verzekerden en hun gezin kosteloos gebruik van kunnen maken, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.