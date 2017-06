Pensioenfondsen kijken meer dan banken naar de lange termijn

Sinds enkele jaren betreden pensioenfondsen en andere investeerders de Nederlandse woningmarkt. Zowel de consument als het intermediair profiteert. Toch kunnen partijen zoals MUNT Hypotheken rekenen op kritiek. Want blijven zij wel trouw aan de huizenbezitter? Zijn pensioenfondsen niet snel gevlogen als andere investeringen meer rendement opleveren? Jeroen Looman, directeur van MUNT Hypotheken, stelt dat het benoemen van de risico’s duidt op gebrekkige kennis.

“De angst voor verandering, die heel menselijk is, wint het nog te vaak van de ratio.”

De grote banken benaderen de consument graag rechtstreeks, dus niet via het intermediair. Dat is begrijpelijk, want op die manier kunnen zij het meest verdienen aan een klant. Dit geldt niet alleen voor de banken, maar ook voor verzekeraars, die met eigen adviseurs werken en intermediairs opkopen. Door het eigen (advies)kanaal prominent onder de aandacht te brengen, wordt het marktaandeel van het intermediair onder controle gehouden. Daar huist immers ook de concurrentie. En die komt al lang niet alleen meer bij de collega banken en verzekeraars vandaan, maar sinds de introductie van MUNT Hypotheken in 2014 evengoed van investeerders zoals pensioenfondsen.

Zijn hypotheekverstrekkers die door pensioenfondsen worden gefinancierd wel een veilige keuze? Zij hebben toch een veel minder lange staat van dienst? En zijn ze er over een paar jaar nog wel? Een aantal banken lijkt dit sentiment over nieuwe toetreders, waarvan MUNT Hypotheken de eerste en verreweg de grootste speler in de markt is, te voeden. “Begrijpelijk”, zegt Looman, “want we vormen sinds de start natuurlijk serieuze concurrentie en inmiddels zijn we de zesde hypotheekaanbieder van het land.” Tot de introductie van MUNT Hypotheken hadden de banken het alleenrecht.

Er viel weinig te kiezen. “Door een gebrek aan concurrentie streken de banken hoge marges op hun hypotheken op. Bovendien pikten zij via een stroef acceptatiebeleid alleen de krenten uit de pap.” Veel Nederlanders kregen geen hypotheek meer. In dat opzicht heeft MUNT Hypotheken een belangrijke rol gespeeld. “We hebben de markt opengebroken doordat we duidelijke producten aanboden tegen een eerlijke prijs. En daarbij was ons proces ook nog eens heel goed georganiseerd, waardoor het intermediair voor zijn klant veel sneller een hypotheek kon aanvragen dan tot dan toe gebruikelijk was.”

Andere voorwaarden en processen

MUNT Hypotheken heeft de concurrentie dan ook wakker geschud. Banken moesten het gat met het vernieuwende hypotheekproduct verkleinen, zowel op prijs maar zeker ook op voorwaarden die tot dan toe geen gemeengoed waren. “Denk aan automatisch minder rente betalen na aflossen en boetevrij aflossen uit eigen middelen. Maar ook het feit dat je profiteert van een dalende rente totdat je passeert bij de notaris.” Deze voorwaarden waren tot dan toe alleen voorbestemd voor producten met een hoger prijskaartje. Maar belangrijker nog dan de voorwaarden waren wellicht de processen, die dus voor veel meer efficiëntie en snelheid zorgden.

Bij MUNT Hypotheken kun je binnen drie dagen een hypotheek afsluiten en dat blijft niet onopgemerkt. De Hypotheekshop schreef in haar weekupdate onlangs nog: “Hoewel het proces van hypotheekaanvragen sinds jaar en dag relatief weinig is veranderd, is er op één vlak wel degelijk grote vooruitgang geboekt: bij achterstanden in het verwerken van aanvragen. De toetreding van nieuwe aanbieders in de afgelopen jaren heeft hier zeker aan bijgedragen: geldverstrekkers als MUNT Hypotheken hebben hun aanvraagproces zeer goed op orde en hebben daarmee de standaard in de markt gezet.” Banken proberen aan te klampen, zowel qua voorwaarden als processen. Ze moeten wel en daar profiteert de consument van.

Toch zijn de verschillen met de producten en dienstverlening op veel fronten nog aanzienlijk, stelt Looman. “Dat merken de banken. Het feit dat hun imago in de crisis een deuk heeft opgelopen heeft zeker ook bijgedragen aan de bereidheid van mensen om naar een andersoortige hypotheekaanbieder te kijken. Wanneer de voorwaarden goed zijn en de investeerders solide – MUNT Hypotheken heeft inmiddels dertien oerdegelijke Nederlandse pensioenfondsen achter zich staan – is er eigenlijk geen reden meer om je hypotheek bij de bank af te sluiten.”

Voldoende nieuw geld

Hebben critici die twijfelen aan de toekomstbestendigheid van MUNT Hypotheken wel een punt? “Absoluut niet. De angst voor verandering, die heel menselijk is, wint het nog te vaak van de ratio. Wij zullen altijd hypotheken blijven verstrekken. Door de inmiddels brede samenstelling van de investeerders in MUNT Hypotheken, zal er voldoende instroom van nieuw geld zijn voor de komende jaren. Bovendien ontstaat door annuïteiten ook een grote, regelmatige aflossingsstroom, die pensioenfondsen, in tegenstelling tot banken en verzekeraars, zullen herbeleggen in hypotheken. De hypotheektarieven kunnen ook niet langdurig zo ongunstig zijn ten opzichte van staatsleningrente of bedrijfsobligaties dat pensioenfondsen zich structureel uit hypotheken zouden terugtrekken.”

Nederlandse pensioenfondsen zijn bovendien bij uitstek een logische partij voor de benodigde investeringen. “Pensioenfondsen kijken immers meer dan banken naar de lange termijn”, benadrukt Looman. “De Nederlandse Bank onderschrijft dat laatste. De toezichthouder heeft recent aangegeven dat Nederlandse pensioenfondsen meer in hypotheken zouden kunnen beleggen. Enkele daarvan hebben daaraan reeds gehoor gegeven.” Wij zijn en blijven daarbij het aanspreekpunt voor onze klanten en zij kunnen hun hypotheek altijd verlengen, verhogen of omzetten.

Serieus alternatief

Demissionair minister Blok ondersteunt het ‘MUNT-model’ en reisde recent zelfs af naar Azië om gesprekken te voeren met potentiële investeerders in de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt. Blok sprak daar met banken, pensioenfondsen en vastgoedbeleggers. MUNT Hypotheken is vorige maand, net als vorig jaar, door branchegenoten uitgeroepen tot Hypotheekverstrekker van het jaar. “We hebben dus echt een zeer serieus alternatief neergezet. Maar we willen graag de volgende stap maken.

De ambities zijn groot. Door te blijven kijken waar de dienstverlening nog beter kan en tegelijkertijd een uitermate degelijk product te leveren, zal een nog groter deel van de markt ons weten te vinden.” Looman roept consumenten en hypotheekadviseurs dan ook op de rug te rechten. “Kies je voor MUNT Hypotheken, dan kies je voor Nederlands geld dat onze pensioenen én de woningmarkt ten goede komt.”