Surebusiness groeit met meer dan 200 aangesloten kantoren

SUREbusiness, serviceprovider op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen, is afgelopen week door de grens van 200 deelnemers gegaan. In de komende maanden wordt een verdergaande groei verwacht.

SUREbusiness

Levent Türkmen, algemeen directeur SUREbusiness, is in 2015 gestart met de voorbereidingen van de oprichting van de nieuwe serviceprovider SUREbusiness. SUREbusiness richt zich uitsluitend op de dienstverlening aan financieel adviseurs die actief zijn op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen. Als gevolmachtigde biedt SUREbusiness intermediairs toegang tot de zakelijke schadeverzekeringen van meer dan 13 verschillende aanbieders. Onlangs werd de grens van 200 deelnemende financieel advieskantoren bereikt.

Zakelijke adviesmarkt is sterke groeimarkt

“De adviesmarkt voor zakelijke schadeverzekeringen groeit snel”, aldus Levent Türkmen. “De ruim 1 miljoen ZZP’ers hebben over het algemeen groot belang bij advies. Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld bestuursaansprakelijkheid en uiteraard rondom datarisk en cybercrime bieden veel kansen voor persoonlijk advies”.

Financieel advieskantoren”, aldus Levent Türkmen, “bestaan voor het grootste deel uit kantoren van maximaal 10 werkzame personen. Voor dergelijke kantoren kan het lastig zijn om samenwerkingsovereenkomsten met een groot aantal aanbieders van zakelijke verzekeringen aan te gaan. Via SUREbusiness geven wij deze kantoren toegang tot alle relevante aanbieders op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen. Maar ook grotere advieskantoren weten ons te vinden en kunnen we helpen efficiënter en sneller tot een goed advies te komen.”

Analyse, vergelijking en offerteaanvragen

SUREbusiness heeft software ontworpen die erop gericht is om zakelijke adviseurs te helpen om op hoofdlijnen een risicoanalyse te maken. Vervolgens wordt op basis van de ingevoerde gegevens een marktanalyse uitgevoerd waarbij premies en voorwaarden worden vergeleken van de verzekeringen die voor de klant relevant zijn gelet op de uitkomsten van de risicoanalyse.

Komt de adviseur na overleg met de klant tot een bepaalde voorkeur dan kan vanuit hetzelfde systeem een offerte worden aangevraagd. “Belangrijk hierbij, aldus Levent Türkmen, is dat binnen dit hele proces wordt gewerkt met de gegevens die de adviseur éénmaal invoert. De gegevens die zijn ingevoerd voor een offerte van maatschappij A worden ook weer gebruikt voor de offerte voor maatschappij B.”

Verwachting is krachtige groei

“Wij verwachten, aldus Levent Türkmen, een krachtige groei in aantal deelnemers, maar ook in het gemiddeld aantal nieuwe posten die deelnemers bij ons onderbrengen. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten we dit jaar 300 kantoren te bedienen met het vergelijkingsplatform SUREnet. De efficiency die wij aan de keten toevoegen maakt ons ook interessant voor verzekeraars. Het aantal volmachten breidt zich dan ook uit met als laatste nieuwe volmacht die van Chubb”.