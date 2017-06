Beleggers positief de zomer in

De BeleggersBarometer zakt weer iets terug ten opzichte van mei (150) naar een stand van 146. Deze lichte daling komt doordat net iets minder beleggers dan in mei hun portefeuille de afgelopen maanden zagen stijgen. Nog steeds zagen zeven op de tien beleggers het afgelopen halfjaar de waarde van hun beleggingsportefeuille wel toenemen.

Nu de AEX een paar maanden boven de 500 staat, durft de belegger voor het eerst ook een voorspelling te doen die daar boven komt, namelijk 502. Beleggers hopen dat een nieuwe regering niet nog langer op zich laat wachten. De helft van de beleggers denkt dat de formatieduur nu nog geen effect heeft op de economie, maar dat dit wel gaat gebeuren als de formatie nog langer duurt.

De belegger is stabiel in zijn verwachtingen ten aanzien van de Nederlandse economie. Zo verwacht driekwart dat de economische situatie de komende drie maanden zal verbeteren en constateerde twee derde in de afgelopen periode al deze verbetering. Ook over de eigen financiële situatie blijft men positief. Ondanks dat, blijft de belegger redelijk conservatief en is er een lichte voorkeur om te beleggen in minder risicovolle sectoren. Een derde vindt het juist een goede tijd om te beleggen in risicovolle sectoren. De meeste beleggers beleggen voor later, vier op de tien doen dit doelbewust voor hun pensioen. De helft verwacht daarmee een (aanmerkelijk) beter rendement te kunnen realiseren dan via de pensioenfondsen. Beleggen in beleggingsfondsen met een gemiddeld risico wordt het meest gebruikt als manier om het pensioen aan te vullen.

Profiel beleggers

De stijgende trend die vorige maand zichtbaar was in het aantal beleggers dat zich laat adviseren, is inmiddels weer gestopt. De helft van de beleggers belegt zelf en heeft een neutraal profiel. Net als vorige maand neemt het aantal beleggers dat meer beleggingen in de portefeuille stopt dan eruit haalt, nog steeds toe. Het aantal beleggers dat winst gemaakt heeft, is in juni echter weer afgenomen. Bob Homan, hoofd ING Investment Management: “Dat is goed verklaarbaar, want de grote koerssprong werd dit jaar in de eerste maanden gemaakt en intussen staat de beurs per saldo alweer 3 maanden stil.” Een derde van de beleggers koopt eens per maand of vaker, terwijl veel minder beleggers met dezelfde regelmaat een beleggingsverkoop doen. Het merendeel van de beleggers is trouw aan hun beleggingsbank, vooral omdat ze het teveel gedoe vinden om over te stappen. Het aanbod van producten en het hoge rendement is nu vaker een reden om te blijven dan een jaar geleden. Wanneer men wel wisselt van broker komt dit vooral door te hoge kosten. Een kwart van de beleggers vergelijkt de verschillende brokers trouwens nooit met elkaar.

Formatie en vakantieplannen

De groeiende economie en stijgende beurs is terug te zien in de vakantieplannen voor deze zomer. Een grotere groep dan in juni 2016 denkt dit jaar meer geld uit te gaan geven aan de vakantie. Ook wordt er vaker op vakantie gegaan dan vorig jaar. De helft verwacht evenveel uit te geven als een jaar geleden. De zomer zal ook in het teken staan van de regeringsformatie. De helft van de beleggers denkt dat de duur formatie nu nog geen effect heeft op de economie, maar dat dit wel gaat gebeuren als een nieuwe regering langer op zich laat wachten. Een zesde is van mening dat het nu al schadelijk is. Zes op de tien beleggers denkt dat deze trage formatie ook de Nederlandse beurs op den duur zal beïnvloeden en dan vooral negatief. Desondanks zal het merendeel van de beleggers de beleggingsstrategie niet aanpassen. Homan: “Ik denk dat beleggers hier goed aan doen. De Nederlandse beurs werd in het verleden nauwelijks beïnvloed door de Nederlandse politiek en ik zie niet waarom dat nu anders zou zijn.”