Zwitserleven wederom duurzaamste beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Zwitserleven is wederom als meest duurzame naar voren gekomen in het onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het onderzoek onder 30 Nederlandse verzekeraars werd vandaag door VBDO bekend gemaakt. Het is dit jaar voor de vijfde maal op rij dat Zwitserleven als beste wordt beoordeeld.

Gedetailleerde benchmark

De benchmark 'Responsible Investment by Insurance Companies in the Netherlands 2017' van VBDO geeft een gedetailleerd overzicht van de manier waarop de 30 grootste Nederlandse verzekeraars hun verantwoord beleggingsbeleid organiseren, implementeren en er over rapporteren. De verzekeraars worden beoordeeld op de volgende vier categorieën: bestuur, beleid, implementatie en transparantie.

Hans Visser, pensioendirecteur bij Zwitserleven: 'Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want: we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Onze klanten vertrouwen ons iedere maand pensioenpremie toe. Die premies laten wij door onze vermogensbeheerder ACTIAM beleggen. Dat doen wij om een mooi rendement te behalen voor 'later'. Maar met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Alle ingelegde premies bij elkaar opgeteld zorgen voor een indrukwekkende geldstroom waarmee wij positieve impact hebben op de wereld. Dit beleggingsbeleid is breed verankerd in onze organisatie. Voor de vijfde keer op rij als beste uit de bus komen in het VBDO-onderzoek bevestigt nogmaals dat we goed bezig zijn en maakt ons bovendien bijzonder trots.'

Over VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is de enige vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van duurzame beleggers. De vereniging vertegenwoordigt particuliere en institutionele leden die het belangrijk vinden dat de bedrijven waarin zij beleggen maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt, die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Door onderzoek te doen en bijeenkomsten te organiseren, maakt de VBDO beleggers en ondernemingen bewust van duurzame kansen. Daarnaast stelt zij vragen over duurzaamheid op aandeelhoudersvergaderingen.

Over Zwitserleven

Zwitserleven is al meer dan 100 jaar de verzekeraar voor inkomen, nu en later. Als gespecialiseerde pensioenverzekeraar biedt Zwitserleven haar klanten een gevarieerd pakket diensten en producten. We willen mensen helpen hun financiële toekomst vorm te geven; een gevoel van onbezorgd genieten. Beter bekend als "Het Zwitserleven Gevoel". Zwitserleven belegt zoveel mogelijk in duurzame fondsen met oog voor mens en milieu.