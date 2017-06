Inschrijving Pensioenwegwijzer 2017 geopend

Dit najaar vindt voor de derde keer de uitreiking van de Pensioenwegwijzer plaats. Deze eervolle prijs wordt uitgereikt aan organisaties in de pensioensector die methodes inzetten om het maken van keuzes op het gebied van pensioen voor mensen te vergemakkelijken en te verbeteren. Pensioenuitvoerders en -adviseurs worden uitgedaagd om voor 22 september a.s. hun aanmelding in te zenden.

Vakjury

Een vakjury van (gedrags)wetenschappers en specialisten beoordeelt de inzendingen op basis van vorm en bewezen effectiviteit op keuzegedrag. Ook dit jaar wordt er weer onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: Organisaties met meer dan 30 medewerkers OF organisaties met minder dan 30 medewerkers. Bij de inschrijving kan worden aangegeven tot welke categorie de aanmelding behoort. De eervolle prijs wordt uitgereikt tijdens de Pensioen3daagse op donderdagmiddag 2 november 2017.

Winnaars 2016

De PensioenWegwijzer ging vorig jaar naar FinBAse en ABP. De jury koos in 2016 voor FinBase vanwege de manier waarop online en offline samenkomen op de website MijnGeldzaken.nl. Pensioenfonds ABP heeft gewonnen met haar pop-up store, een middel om pensioeninformatie laagdrempelig op de werkvloer te brengen.

Pensioen3daagse 2017: 31 oktober, 1 en 2 november

Op 31 oktober, 1 en 2 november organiseert Wijzer in geldzaken de zesde editie van de Pensioen3daagse en kleurt Nederland weer groen. Samen met vele werkgevers organiseren partijen uit de hele financiële sector, activiteiten voor deelnemers en medewerkers. Op verschillende plekken in het land openen adviseurs hun deuren voor gratis financieel inzicht. Diverse werkgevers verspreiden de online checklist 'Wat moet ik doen voor mijn pensioen' of organiseren een lunch samen met hun pensioenuitvoerder.

Gratis toolkit en promotiemiddelen voor deelnemende organisaties

Wijzer in geldzaken zal ook dit jaar weer alle activiteiten maximaal ondersteunen met een scala aan gratis tools, presentaties, animaties en promotiemiddelen (Pensioen3daagse posters, pepermuntjes, placemats en het pensioenspel). Kijk voor meer informatie op www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse