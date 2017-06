Weg met de vele wachtwoorden dankzij iDIN

Wie wil dat nou niet, je inloggegevens niet meer moeten wijzigen en niet steeds verschillende wachtwoorden moeten onthouden? Een mooie oplossing voor dit probleem heeft zich aangediend: iDIN is een innovatieve manier van veilig en gemakkelijk inloggen op verschillende websites zonder steeds nieuwe toegangscodes te moeten verzinnen en onthouden. Je logt namelijk bij alle websites in met de inlogmiddelen van je eigen bank.

Inloggen bij banken is veilig en vertrouwd. De Nederlandse banken hebben jarenlange ervaring met veilig online bankieren. Waarom zouden ze hun beproefde inlogmethodes niet breed beschikbaar stellen? Met iDIN kan een klant makkelijk en betrouwbaar inloggen bij andere bedrijven en instellingen. Die krijgen op hun beurt zekerheid over de identiteit van de inlogger, omdat die zich al heeft gelegitimeerd bij het openen van een bankrekening.

iDIN en de cloudsamenleving

Trendwatcher Vincent Everts is een voorstander van iDIN. Everts – bekend van RTLZ en Radio 1 – heeft een passie voor technologische ontwikkelingen en wat deze betekenen voor bedrijven, instellingen en overheid. Everts legt uit: ‘Ik ben oprichter van Zelfsturing.it, een platform in de cloud waar mensen en bedrijven kunnen samenwerken. Juist voor die naderende cloudsamenleving hebben we een eenvoudig te verifiëren en veilige identiteit nodig. Er zijn altijd twee mogelijkheden: of de overheid neemt het initiatief of het bedrijfsleven doet dat. In Nederland zien we dat zowel de overheid als bedrijven het oppakken. Wij kennen al internetbankieren en iDEAL om veilig te betalen. Wie weet hoe internetbankieren en iDEAL werken, kan ook direct aan de slag met iDIN om zich te identificeren of om ergens in te loggen.’ Ook voor bedrijven en instellingen die met iDIN gaan werken ziet Everts voordelen. ‘Zij doen zaken op basis van een betrouwbare identiteit van de klant, met informatie die ze makkelijk en efficiënt verkrijgen.’

Privacy gewaarborgd

Everts is enthousiast en hij legt uit waarom: ‘Van internetbankieren en iDEAL weten we dat het betrouwbaar en veilig is. Ik heb er vertrouwen in dat banken zorgvuldig omgaan met mijn persoonsgegevens. Bedrijven en instellingen die gebruik maken van iDIN hebben geen inzage in de bankgegevens van de klant. Omgekeerd krijgen de banken met iDIN ook geen toegang tot de klantgegevens bij bedrijven en instellingen. iDIN bouwt voort op de technologie en het succes van iDEAL en dat kan ik alleen maar toejuichen. Mijn ervaringen met enkele iDIN-pilotbedrijven waren uitstekend.’

‘Mijn-omgeving’

Volgens Everts is iDIN onder andere geschikt wanneer consumenten en bedrijven te maken hebben met een ‘mijn-omgeving’, waar je persoonlijk moet inloggen. Everts: ‘iDIN kan toegepast worden in de e-commerce en bij het verlenen van digitale diensten. Met iDIN wordt het online zakendoen een stuk veiliger.’ Everts geeft als voorbeeld hoe hij nu online inlogt. Dat gebeurt vaak via zijn Facebook-, Twitter- of Google-account. ‘Ik heb veilige en minder veilige wachtwoorden. Eigenlijk zijn we nu online gevaarlijk bezig. Onze identiteit kan makkelijk gestolen worden. Inloggen met iDIN is honderd keer veiliger en het is gebruiksvriendelijk. Meestal gaan die twee niet samen, maar in dit geval is het een prima combinatie!’

iDIN is breed beschikbaar voor de meer dan 10 miljoen bankklanten die nu al gebruik maken van internetbankieren. Bedrijven die hun online dienstverlening vereenvoudigen en een makkelijk, veilig en vertrouwd alternatief bieden om in te loggen, winnen terrein. Door een contract te sluiten met ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS of CM kunnen bedrijven en instellingen hun klanten de mogelijkheid bieden zich online met iDIN te identificeren en in te loggen.

Op dit moment kan dat al bij ONVZ Zorgverzekeraar, Florius, Kedin, Ondertekenen.nl, Aangetekend Mailen, Belastingdienst, Interbank, Stichting Online Betalen, Verloning.nl, ZYNYO, GoCredible, Mobiel.nl en OPR Bedrijfskrediet. iDIN is vooral geschikt voor bedrijfstakken waarin het vaststellen van de werkelijke identiteit van de sitebezoeker zinvol is.

Voordelen van iDIN

• Snel en makkelijk inloggen met de vertrouwde inlogmethode van de eigen bank

• Privacy van consumenten goed beschermd

• Voor bedrijven zekerheid over de identiteit van de klant

• Beproefde technologie en veiligheid

• Makkelijk toepasbaar voor bedrijven en instellingen

• Direct te gebruiken door miljoenen Nederlanders die internetbankieren