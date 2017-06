Renteontwikkeling laatste maanden gunstig voor de consument

De renteontwikkeling in de laatste maanden is gunstig voor huizenkopers en -bezitters. Sinds eind maart is de rente op de kapitaalmarkt aan een gestage daling bezig en de hypotheekrente volgt deze trend, dat geldt zeker voor de niet-NHG tarieven. In de staart van het voorjaarsseizoen verlaagden daarom ook vorige week weer een aantal geldverstrekkers hun rentetarieven.

Er werden voor de verandering voor de komende week ook enkele renteverhogingen aangekondigd, door Woonfonds en Centraal Beheer. Aangezien de rente op de kapitaalmarkt ook vorige week licht daalde, kunnen deze verhogingen duiden op het naderend einde van het seizoen. In de afgelopen jaren verhoogden geldverstrekkers begin juli vaak de rente om die eind augustus bij de start van het najaarsseizoen weer te verlagen. Vorige week hebben twee banken hun renteaanbod uitgebreid met extra rentevaste perioden. Argenta biedt voortaan ook 25 en 30 jaar vast aan. Dit past in de trend waarin veel consumenten ervoor kiezen om de rente lang vast te zetten. ING herintroduceerde de rentevaste periodes van 2 en 6 jaar. Volgens ING zal dit met name voor consumenten met een bestaande hypotheek interessant kunnen zijn. Zij kunnen een renteduur kiezen die precies past bij de restant looptijd van hun hypotheek. Wellicht ook dat de recente richtlijnen van de AFM voor het berekenen van de rentevergoeding (‘boete’) bij vervroegd aflossen hierbij een rol spelen. Door de invoer van extra rentevaste perioden zouden geldverstrekkers de hoogte van de rentevergoedingen kunnen beïnvloeden.

De rentemarge op hypotheken is eigenlijk heel stabiel

Worden hypotheken in de toekomst duurder? In 2010 bleek uit onderzoek van de kartelwaakhond NMA, dat de rentemarge op hypotheken 0,3% tot 1% hoger lag dan gebruikelijk. Dat was niet alleen vanuit historisch perspectief het geval, maar ook in vergelijking met onze buurlanden. Dezelfde conclusie werd in 2013 getrokken na onderzoek van het CPB. Onlangs besloten de Universiteit van Amsterdam en VEH te stoppen met hun rentebarometer, omdat de hoogte van de renteopslagen inmiddels genormaliseerd zou zijn. Dit roept vragen op over wat de gebruikelijke hoogte van de rentemarge is, en waarom deze blijkbaar fluctueert in de tijd. In dit bericht wordt in gegaan op deze vragen en wordt tevens vooruit gekeken.

De belangrijkste bevindingen zijn:

• Rentemarge: 80% van de tijd in evenwicht, 20% in verandering door gewijzigde omstandigheden.

• De rentemarge is momenteel laag, maar een lagere marge is niet alleen maar positief voor de consument.

• Op korte termijn lijkt in eerste instantie een verdere daling van de rentemarge voorstelbaar. Op langere termijn zou met name een verdere aanscherping van de kapitaalseisen in Basel IV voor een stijging kunnen gaan zorgen.



1) Wat is de rentemarge?

De hypotheekrente die geldverstrekkers aan consumenten in rekening brengen, bestaat uit een basistarief dat wordt verhoogd met de volgende componenten, waarvan de hoogte kan veranderen:



• doorlopende kosten (bijvoorbeeld administratiekosten)

• individuele risico-opslagen (meestal gebaseerd op de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning)

• opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten

• een winstopslag



De rentemarge kan worden benaderd door het verschil te nemen tussen de hoogte van de hypotheekrente en die van het basistarief. Door over meerdere jaren de gemiddelde hoogte van deze rentemarge per week te berekenen, kan de ontwikkeling daarvan in de loop van de tijd worden gezien. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde 10-jaarshypotheekrente (NHG) en de kapitaalmarktrente in de periode 2004-2017.



2) Rentemarge: 80% van de tijd stabiel, 20% verandering

Als de vastgestelde rentemarge tussen 2004 en 2017 in ogenschouw wordt genomen, dan is te zien dat de hoogte van de rentemarge in de loop van de tijd verandert. Maar het meest opvallend is dat de rentemarge in meer dan 80% van de weken ongeveer gelijk blijft (zie grafiek en tabel). Gekeken vanaf 2004 duurt de langste periode met een stabiele rentemarge ruim vier jaar, de kortste periode iets meer dan een half jaar. De verschillende perioden gaan in een vrij kort tijdsbestek, van drie maanden tot bijna een jaar, in elkaar over. Op deze wijze worden vanaf 2004 in totaal zes verschillende perioden zichtbaar, waarbij elke periode een afwijkende maar stabiele rentemarge kent. Wat is de verklaring voor het verschijnsel dat de hoogte van de rentemarge in een vrij kort tijdsbestek opeens hoger of lager wordt?





3) Oorzaken van de veranderende rentemarge

De kredietcrisis, Basel II, afnemende concurrentie en hogere financieringskosten (2008: rentemarge +0,94%)

Medio 2008 liep de rentemarge in nog geen half jaar tijd met bijna 1%-punt op, van gemiddeld 0,72% naar 1,66%. De oorzaak lijkt gezocht te moeten worden in de kredietcrisis (bankencrisis), die in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte. Maar 2008 is ook het jaar dat Basel II in werking trad, waarmee voor banken zwaardere kapitaalvereisten gingen gelden. Daarnaast trokken enkele buitenlandse geldverstrekkers zich terug van de Nederlandse hypotheekmarkt of gingen hogere rentetarieven aanbieden. Zowel de Basel II-regels als het vertrek van de buitenlandse geldverstrekkers, zouden voor een stijging van de rentemarge hebben gezorgd, tot meer ‘gezonde’ bedrijfseconomische niveaus. Tot slot zouden de Nederlandse banken met relatief hoge financieringskosten te maken hebben gekregen, door de intensieve concurrentie op de markt van spaargeld.



De Europese staatsschuldencrisis, concurrentiebelemmeringen en Basel III (2011: rentemarge +1,44%)

Na ongeveer drie jaar evenwicht, nam de rentemarge medio 2011 in ongeveer tien maanden toe met bijna 1,5%-punt. Hier zouden drie oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Allereerst veranderde de crisis begin 2010 van aard: men maakte zich steeds meer zorgen over de financiële positie van Ierland en een aantal Zuid-Europese overheden. Daarnaast werden tijdens de kredietcrisis grote banken als ABN Amro, SNS Bank en ING gered door de staat. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, mochten deze banken van de Europese Commissie tijdelijk niet concurreren op hypotheekrente. De concurrentie verminderde verder door het uittreden van NIBC, BNP Paribas, Westland Utrecht, en Reaal. Tot slot werd Basel III ingevoerd. Vanwege de strengere kapitaaleisen werd wel besloten om deze tot 1 januari 2019 gefaseerd door te voeren.



Herstel economie en vervallen van concurrentiebeperkingen (2013: rentemarge -1,03%)

De eerste helft van 2013 daalde de rentemarge met ongeveer 1%-punt aanzienlijk. Een voorzichtig herstel van de economie droeg daar aan bij. De huizenprijzen bleven dalen, maar de daling vlakte wat af en er werden weer wat meer huizen verkocht. Een belangrijke ontwikkeling was het vervallen van de concurrentiebeperkingen voor ING en ABN Amro.



Concurrentie neemt toe en de ECB breidt haar opkoopprogramma uit (2015: -0,41%)

Vanaf begin 2015 zakte de rentemarge verder, deze keer met ongeveer 0,4%-punt. De toetreding van nieuwe aanbieders op de hypotheekmarkt, die in 2013 en 2014 begonnen was met onder meer NIBC en MUNT Hypotheken, zette in 2015 door tot in totaal bijna tien nieuwe aanbieders. Daaronder veel zogenaamde regiepartijen als het reeds genoemde MUNT Hypotheken, Attens/Tellius en Hypotrust. Regiepartijen, partijen waarmee beleggers als pensioenfondsen direct in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen investeren, zijn met name sterk op de lange rentevaste perioden als 20 jaar vast. Daarnaast kennen ze een efficiënt verwerkingsproces van hypotheekaanvragen met een beperkt productenpalet en werken ze met kleinere organisaties, waardoor ze genoegen kunnen nemen met lagere marges.



In september 2014 kondigde de ECB een aantal maatregelen aan die wordt gekend als het opkoop- of stimuleringsprogramma. Vanaf maart 2015 vielen na uitbreiding ook staatsobligaties onder het programma. Het opkoopprogramma is inmiddels verlengd tot eind 2017.



De concurrentie neemt verder toe en aanpassing van de dienstverlening (2016: -0,27%)

In betrekkelijk korte tijd, in september en oktober 2016, daalde de marge nog wat verder met ongeveer 0,25%-punt. Bij de start van de tweede helft van het hypotheekseizoen, viel in september een recordaantal aan hypotheekrenteverlagingen te noteren. Naast nieuwe aanbieders als Merius, Venn en IQWOON, zochten ook bestaande aanbieders als Centraal Beheer en zeker ook de Rabobank, in 2016 de samenwerking met het intermediair. Behalve regiepartijen, bieden ook steeds meer banken voor de lange rentes externe funding van investeerders aan. Tot slot wordt ook de dienstverlening aangepast onder druk van de concurrentie op prijs. ING neemt afscheid van de dure maatwerkservice en beperkt zich tot standaard dienstverlening. Deze trend is ook deels zichtbaar bij andere geldverstrekkers: zo worden de mogelijkheden tot het opnemen van overwaarde door verschillende aanbieders beperkt. Daarnaast wordt het bewerkelijke proces van vaststelling van het inkomen van zelfstandigen steeds vaker uitbesteed.



4) De rentemarge is momenteel laag, maar een lagere marge is niet alleen maar positief

Door de dalende kapitaalmarkt- en hypotheekrentes van de afgelopen jaren is de stijging en daling van de rentemarge enigszins aan het zicht onttrokken geweest. De marge liep op door de hypotheekrente minder mee te verlagen met de rente op de kapitaalmarkt; door juist wat extra te verlagen, liep de marge terug. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er een beperkt aantal factoren is dat de hoogte van de rentemarge bepaalt. Als de huidige rentemarge (periode 6) wordt vergeleken met de rentemarge van voor de kredietcrisis (periode 1), dan is het verschil daartussen met ongeveer 0,7%-punt niet eens zo groot. Door de enorme concurrentie van dit moment en de doorgevoerde efficiencyslag op het aanvraagproces van geldverstrekkers, is het effect van de aangescherpte kapitaaleisen uit Basel II en III op de rentemarge beperkt gebleven. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de rentemarge zich momenteel op een bijzonder laag niveau bevindt. Een negatief neveneffect voor de consument is dat deze lagere marge deels ten koste is gegaan van de mogelijkheden tot maatwerk.



5) Vooruitblik

Afgelopen mei waarschuwde de NVB voor een stijging van de hypotheekrente met wel 1%-punt als de voorstellen van het Basel IV-akkoord doorgang vinden. Daarin wordt voor het aan te houden kapitaal alleen nog gekeken naar de hoogte van de zogenaamde Loan-to-Value. Factoren als het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, het goed functionerende juridische systeem, de druk op de woningmarkt en de beperkte default op de totale hypotheekportefeuille, spelen dan geen rol meer. Dit lijkt geen gunstige ontwikkeling voor de Nederlandse consument. Naast Basel IV, kunnen ook het afbouwen van het opkoopprogramma door de ECB en het mogelijk uitstappen van verzekeraars en regiepartijen als rendementen elders aantrekkelijker worden, leiden tot een hogere rentemarge op termijn.



Op korte termijn, voor 2017, onstaat vooralsnog nog steeds een groei in aanbieders en funding. Eveneens kunnen de voortgaande digitalisering en het werken met gevalideerde databronnen als mijnoverheid, positief gaan uitwerken voor de consument. Hierdoor lijkt in eerste instantie een verdere daling van de rentemarge voorstelbaar. Op langere termijn zou met name een verdere aanscherping van de kapitaalseisen in Basel IV voor een stijging kunnen gaan zorgen.