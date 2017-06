Eén inlogmiddel voor ondernemers

Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, maken de Belastingdienst, UWV, de RDW, de Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover vandaag afspraken.

Bedrijven kunnen vanaf oktober 2017 en 2018 gefaseerd gebruik gaan maken van het inlogsysteem eHerkenning voor het wijzigen van zakelijke gegevens zoals de aangifte omzetbelasting. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Het kabinet zet zich sinds de start in voor het verminderen van de lasten- en regeldruk voor ondernemers. En met resultaat, we hebben de regeldruk met 2,5 miljard euro verminderd, we werken aan transparante regelgeving in sectoren als de bouw en de kinderopvang en we vergemakkelijken de digitale mogelijkheden voor ondernemers en professionals. De samenwerking met overheden en bedrijfsleven aan één digitale identificatie is daarbij een volgende belangrijke stap. eHerkenning maakt het ondernemers makkelijker en bespaart hen in de toekomst veel geld.”

Eén inlogmiddel

Op dit moment hebben overheidsorganisaties het identificeren van zakelijke transacties nog op verschillende manieren geregeld. Ondernemers moeten dan telkens inloggen met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord. Voor zakelijke transacties met de overheid worden deze inlogmiddelen op termijn vervangen door eHerkenning, waarbij een sms als extra verificatie vereist is. Ondernemers besparen daarmee kosten. Bijvoorbeeld, omdat ze minder vaak een bezoek hoeven te brengen aan een overheidsloket of omdat de ondertekening van veel documenten straks digitaal kan in plaats van fysiek. Dat scheelt bovendien reistijd of koerierskosten.

Omzetbelasting en Handelsregister

eHerkenning wordt door de overheid al langer als identificatiemiddel gebruikt. Zo gebruikt bijvoorbeeld de Dienst Justis de online sleutel al voor het uitgeven van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). Door de vandaag aangekondigde grootschalige toepassing krijgen nagenoeg alle bedrijven te maken met eHerkenning. Ondernemers gebruiken de digitale sleutel straks onder andere voor de aangifte omzetbelasting (Belastingdienst), voor het doorgeven van bedrijfswijzigingen in de registratie in het Handelsregister (KvK), het op bedrijfsnaam zetten van een voertuig bij de RDW of het indienen van ontslagaanvragen en verzuimmeldingen bij UWV.

De nieuwe online identificatie kost ondernemers jaarlijks niet meer dan enkele tientjes, afhankelijk van de leverancier. Betalen voor een digitale sleutel is niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan de kosten die elke burger maakt voor een identiteitskaart of paspoort.