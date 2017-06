Nog maximaal 0,5 procent spaarrente

Spaarders kunnen vanaf zaterdag nog maximaal 0,5 procent rente op hun spaarrekening ontvangen. De bank Knab verlaagt per 1 juli namelijk de spaarrente op haar vrij opneembare spaarrekening van 0,55 naar 0,5 procent. Dat is vanaf zaterdag de hoogste rente, die overigens ook geboden wordt door MoneYou, Argenta en Anadolubank, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Spaarrente.nl.

Hoogste en laagste rente steeds dichter bij elkaar

Met deze renteverlaging is de hoogste rente op een spaarrekening nu officieel al 0,2 procentpunt lager dan aan het begin van dit jaar. “Ondanks dat Triodos Bank, die structureel de laagste rente biedt, haar rente eerder dit jaar verlaagde van 0,1 naar 0 procent, komen de hoogste en de laagste rente dus steeds dichter bij elkaar te liggen”, legt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl uit.

‘Zet niet meer geld op een spaarrekening dan nodig’

Sparen levert je steeds minder rente op en door de inflatie, die de laatste maanden in Nederland ruim boven de 1 procent ligt, kost sparen je zelfs geld. Je geld op een spaarrekening wordt steeds minder waard. Kiezen voor de hoogste rente beperkt het verlies, maar je levert nog steeds geld in. “Natuurlijk is sparen om een buffer aan te leggen voor onverwachte uitgaven nog steeds noodzakelijk”, zegt Bulthuis. “Maar meer geld op je spaarrekening zetten dan nodig is nu eigenlijk zonde van je geld.”

Alternatieven voor de spaarrekening

Voor wie wat risico durft te nemen en bereid is hier tijd en energie in te steken, is beleggen misschien een alternatief om meer rendement te behalen op je vermogen. Wie minder risico wil, kan wellicht een deposito overwegen. “Je geld heel lang vastzetten is met de huidige lange rentes echter niet verstandig. Maar met een looptijd van 2 of 3 jaar is het nog steeds mogelijk een hogere spaarrente te behalen dan de huidige inflatie van 1,1 procent”, licht Bulthuis toe.

Je moet je geld dan wel op een buitenlandse bank zetten, maar dat is minder risicovol dan je misschien denkt. Het Estse Bigbank, BNI uit Portugal en het Italiaanse Imprebanca bieden de hoogste depositorentes. De laatste twee kun je in Nederland afsluiten via het Duitse spaarplatform Savedo. Aangezien deze banken alle drie onder een Europees garantiestelsel vallen, is je spaargeld, net als in Nederland tot 100.000 euro gegarandeerd.