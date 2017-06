De AFM zegt doorvragen móet!

Als je wilt zorgen dat je het juiste antwoord krijgt, stel dan de juiste vraag. Wanneer informatie ontbreekt, wordt er vaak verwezen naar degene die de informatie had kunnen (of moeten) delen. Die heeft niet alles verteld. Dat is natuurlijk wel een beetje makkelijk gedacht. En dat vindt de wetgever ook.

Een financieel adviseur die niet de juiste vragen stelt, gaat niet zonder meer vrijuit. Al in 2011 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een financiële onderneming de Wft-zorgplicht schond, omdat niet voldoende werd doorgevraagd. In dit geval ging het om een adviseur die zijn advies had gebaseerd op een (schriftelijk) klantprofiel en dus überhaupt niet had doorgevraagd. Maar steeds vaker wordt de zorgplicht ook toegepast op reguliere adviesgesprekken waar te snel met de gegeven informatie genoegen wordt genomen. Een klant die niet alles vertelt, doet dat meestal niet bewust, vindt de wetgever. Het is aan de adviseur om gericht en kritisch door te vragen. Alleen zo kan hij een passend advies geven.

Bij het CDFD: examenvragen

Ook bij het CDFD zijn ze zich er in toenemende mate van bewust dat vragen (in hun geval: examenvragen) zo duidelijk mogelijk geformuleerd moeten worden. Onlangs, tijdens een informatieve bijeenkomst voor opleiders, legde dr. Anita de Vries uit: “Het laatste wat we willen is verwarring. We willen kennis toetsen, geen strikvragen stellen.”

Om te zorgen dat de vragen bij het CDFD goed zijn, werken er minstens vijf mensen aan één vraag. Zo wordt de vraag niet alleen gezien door de toetsdeskundige, maar ook door iemand uit de praktijk. Een vraag moet aan veel criteria voldoen. Bijvoorbeeld: de vraag mag geen absolute of vage formuleringen bevatten.

AFM: overtreding wet- en regelgeving hypotheekadvies

Dat ook het doorvragen tijdens adviesgesprekken de aandacht heeft, bleek onlangs toen de AFM zich uitsprak over een kwestie waarin een hypotheekadvies tot stand was gekomen zonder dat de studieschuld was meegenomen. ‘Onverantwoord’, zo stelde de AFM. Neemt de adviseur de studieschuld niet mee, dan overtreedt hij de wet- en regelgeving. Aangezien een studieschuld niet bij het BKR geresisteerd staat, is het dus zaak hier actief naar te vragen.

Omdat het stellen van de juiste vraag best lastig is en er bij een gemiddeld advies doorgaans géén vijf collega’s beschikbaar zijn om samen naar één vraag te kijken, wordt er ook tijdens opleidingen en trainingen steeds vaker aandacht aan besteed. Wij vroegen daarom onze trainers om tips en dit leverde een interessante Top 3 op.

Drie tips die je helpen bij het stellen van de juiste vraag

Stel begripsvragen

Begripsvragen zijn bedoeld om door te vragen. Het gaat hier om vragen naar helderheid; naar de betekenis van begrippen / concepten. Vertelt de klant dat hij voldoende financiële reserves heeft als zijn partner komt te overlijden? Dan is het interessant om te weten wat hij precies verstaat onder ‘voldoende’ of onder ‘financiële reserves’. Heeft hij een bankrekening? Een levensverzekering? En hoe weet hij zo zeker dat het voldoende is? Welk kader wordt gebruikt?

Begripsvragen zijn:

- Wat versta je onder ... ?

- Wat bedoel je met ... ?

- Wat is ...?

- Kun je uitleggen wat je verstaat onder ... ?

- Wat houdt ... in?

- In welke zin?

Vraag naar wat ‘verzwegen’ wordt

Het komt best vaak voor dat iemand iets verzwijgt. Dit kun je hem of haar niet altijd verwijten; vaak gebeurt dit onbewust. Het is menselijk om niet alles expliciet uit te spreken. De valkuil is dat we snel aannemen dat wat verzwegen wordt niet belangrijk is. Of toch wel klopt. Juist hierdoor mis je vaak relevantie informatie. Je herkent verzwegen informatie aan het feit dat je een relevant argument mist. Bijvoorbeeld: “Natuurlijk ben ik de afgelopen vijf jaar wel eens bij de dokter geweest, maar dat was niets bijzonders.” Waarom was dit niet bijzonder? Dat wordt niet vermeld. Misschien vindt de klant zijn diabetes ‘niets bijzonders’. Maar de acceptant van de levensverzekering wil het wél graag weten.

Stel geen dubbele vragen

Dubbele vragen verwarren de klant. Vraag dus niet: ‘Heb je al ervaring met beleggen en in hoeverre ben je bereid risico’s te nemen?’ Zo’n vraag is bijna niet te beantwoorden. Dus stel gewoon twee afzonderlijke vragen. En kijk ook uit met dubbele ontkenningen: “Heeft u nooit gedacht dat u geen risico wilde lopen?” Of: “We moeten voorkomen dat u over twee jaar geen inkomen meer heeft”. Ook dit soort vragen zijn verwarrend. Beter is: “We moeten zorgen dat u óók over twee jaar nog een inkomen heeft.”

Kortom, houd je vragen grammaticaal correct, helder, niet te breed en vraag gericht door.