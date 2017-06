Groei directe verkoop-branche zet door

De Nederlandse directe verkoop-branche noteerde afgelopen jaar voor het derde jaar op rij een forse groei, zowel in omzet als het aantal business partners. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Directe Verkoop Nederland. Waar in 2015 de geschatte retailomzet in Nederland voor de gehele sector bijna 126,8 miljoen euro bedroeg, was deze in 2016 gestegen naar 147,3 miljoen euro, een groei van ruim 16 procent.

Niet alleen kopen consumenten meer bij business partners, de groei van de sector is ook te verklaren vanuit een toename in het aantal business partners. In één jaar tijd groeide het aantal business partners met 13 procent, van ruim 82.000 tot ruim 93.000 zelfstandig opererende en onafhankelijke business partners. De aangesloten bedrijven binnen de Vereniging Directe Verkoop Nederland presteerden zelfs nog beter. Hier werd een omzetgroei van 19 procent gerealiseerd en een toename van 13,4 procent in het aantal zelfstandig opererende en onafhankelijke business partners. Zij brengen producten of diensten van een bedrijf via mond-tot-mondreclame direct aan de man. Daarmee slaan ze een aantal tussenlagen over. Een aanpak die, getuige de positieve cijfers, effect sorteert. Met deze toename van de omzet past Nederland in de Europese groeitrend die de directe verkoopsector de afgelopen jaren heeft laten zien in landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Passend bij de tijd

Volgens Peter Boots, voorzitter van de Vereniging Directe Verkoop, is er een logische verklaring waarom het aantal directe verkopers in Nederland zo snel toeneemt: “Directe verkoop is een uitstekend en volwaardig alternatief voor een baan in vaste dienst, omdat het uitstekend past bij deze tijd waarin zelfstandig ondernemen steeds meer regel dan uitzondering wordt. Bovendien zijn, in tegenstelling tot bij andere branches, de opstartkosten laag. En daar komt de flexibele tijdsindeling en het feit dat directe verkopers zo veel of zo weinig kunnen werken als ze willen nog eens bovenop. Dat directe verkoop een sterke aantrekkingskracht heeft op ondernemende mensen is dan ook niet zo gek.”

Gezondheid & beauty blijven populair

De bestverkopende producttypes in Nederland zijn, net als in veel andere Europese landen, wellness (72%) en cosmetica (20%). “Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar gezondheids- en beautyproducten,” stelt Boots. “Je zou dit kunnen verklaren vanuit de man-vrouwverhouding van de business partners van onze leden: driekwart daarvan is vrouw. Maar dat lijkt te kort door de bocht, ook mannen tonen steeds meer interesse in goede persoonlijke verzorging, gecombineerd met een gezonde levensstijl. Geïnteresseerden varen daarbij vaak op ervaringen van andere gebruikers. Laat dat nou net zijn waar directe verkoop om draait.”

Ervaren gebruikers

Waar directe verkoop voorheen vaak werd geassocieerd met huiskamerparty’s, verdwijnt dit beeld steeds meer naar de achtergrond, merkt ook Boots. “We merken dat directe verkoop steeds meer voor vol wordt aangezien, en dat is ook niet meer dan terecht. Directe verkopers beschikten namelijk altijd al over meer mogelijkheden dan deur-tot-deur- en thuisverkopers. En de afgelopen jaren hebben zij met de komst van sociale media nog een uitstekend middel erbij gekregen, waarmee ze hun werk op een nog betere manier kunnen invullen. Steeds meer consumenten doen hun boodschappen online. Ze laten zich hierbij leiden door de ervaringen en reviews van andere gebruikers. Directe verkopers kunnen via social media de interactie opzoeken met hun klanten. Voor veel mensen is het maar wat fijn als ze met een directe verkoper als zijnde een ervaren gebruiker kunnen ‘praten’, die ook echt kennis heeft van het product waar ze naar op zoek zijn.”