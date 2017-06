Nederlander wil zelf pensioen bepalen

Driekwart van de Nederlanders wil zelf bepalen hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Een kwart heeft behoefte aan een vast pensioenplan vanuit de werkgever. Eén op de tien hoeft juist helemaal geen pensioenregeling, maar ziet het bedrag liever maandelijks op zijn bankrekening verschijnen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

De meeste Nederlanders (52%) willen hun pensioenregeling in overleg met de werkgever bepalen. Een derde ziet graag een basispensioen vanuit zijn werkgever en wil het overige gedeelte zelf indelen. Die behoefte aan inspraak is niet vreemd volgens Bartjan Willenborg, Marketing Leader bij Mercer: ‘Vooral medewerkers onder de 30 willen zelf bepalen wanneer ze hun pensioengeld kunnen innen. Door de uitkering jaarlijks of zelfs maandelijks uit te laten keren, kunnen zij die bijvoorbeeld gebruiken bij de aankoop van een eigen huis. Daar is namelijk steeds meer eigen vermogen voor nodig en dat hebben jongeren vaak niet. Bij de werkgevers ligt een belangrijke taak om hen hierin goed te begeleiden en samen een plan voor de toekomst op te stellen.’

Werkgevers: neem zorgen weg, start met communiceren

Nederlanders vinden het niet alleen belangrijk om inspraak te hebben in de uitkering van hun pensioen, maar ook in andere pensioengerelateerde voorwaarden. Zo wil 57% de vrijheid om eerder te kunnen stoppen met werken. ‘Veel Nederlanders denken dat ze het werk niet kunnen volhouden tot hun pensioengerechtelijke leeftijd en zijn bang dat ze niet eerder kunnen stoppen of vragen zich af of ze wel voldoende pensioen opbouwen. Werkgevers kunnen zulke zorgen vrij makkelijk wegnemen door regelmatig tips en persoonlijke informatie te delen,’ aldus Willenborg. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een kwart van de Nederlanders regelmatig tips en best-practices over zijn of haar pensioen wil. Eén op de tien geeft zelfs aan dat ze behoefte heeft aan een pensioencursus. Daarnaast is een jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht vanuit de werkgever voor 58% van de werknemers een must.

Welke zorgen kan de werkgever wegnemen op gebied van pensioen?

Een top van vijf van zorgen die de werkgevers weg kunnen nemen bij hun medewerkers:

1. Kan ik eerder stoppen met werken?

2. Heb ik voldoende pensioen opgebouwd?

3. Is er een mogelijkheid tot deeltijdpensioen?

4. Hoe houd ik mijn kennis up-to-date?

5. De mentale en/of fysieke werkdruk is te hoog om dit werk vol te kunnen houden