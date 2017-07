Nieuwe campagne De Amersfoortse

De Amersfoortse, het ondernemersmerk van a.s.r., start vandaag met een campagne die zich gekscherend richt op de 'bazen' van Nederland én hun werknemers. De campagne met de titel 'Verzekeren als een baas' heeft als doel de naamsbekendheid van de Amersfoortse verder te vergroten en de Doorgaanverzekering onder de aandacht te brengen.

De campagne zal te horen zijn op de radio en zichtbaar zijn op billboards, online bannering en social media.

Met de slogan 'Verzekeren als een baas' worden zowel ondernemers als werknemers opgeroepen om naar de website van De Amersfoortse te gaan. Aan de hand van een quiz kunnen zij dan testen hoe 'baas' de bazen in kwestie eigenlijk zijn. De quiz beoordeelt onder meer of de bazen goed genoeg zijn voorbereid als zijzelf of hun werknemers arbeidsongeschikt raken, of dat werknemers op tijd gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld fysiotherapie of psychotherapie, zodat zij kunnen blijven doorgaan.

Doel van de campagne is om de naamsbekendheid van de Amersfoortse verder te vergroten en de Doorgaanverzekering onder de aandacht te brengen bij werkgevers en werknemers. De Doorgaanverzekering biedt voor ondernemers met personeel de voordelen van een verzuimverzekering en een collectieve zorgverzekering voor hun personeel in één.

De campagne loopt tot en met oktober 2017.