Al meer dan 700 ondernemers geholpen door MKB Doorstart

Begin maart 2014 is MKB Doorstart in Flevoland gelanceerd. De afgelopen jaren is de non-profit stichting die ondernemers verder helpt flink gegroeid. Inmiddels is MKB Doorstart ook actief in Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland en werkt ze samen met ruim 100 tweedelijnspartijen. Dankzij deze groei heeft MKB Doorstart al meer dan 700 ondernemers met (financiële) problemen kunnen helpen.

Om ondernemerschap en de daarmee gemoeide arbeidsplaatsen in Nederland te behouden, zijn bij MKB Doorstart de kennis en krachten van verschillende partijen gebundeld. Hun gezamenlijke ervaring leert dat een ondernemer die in de problemen komt, pas op een heel laat moment hulp zoekt. Soms té laat, zodat bedrijfsbeëindiging of faillissement nog de enige optie is, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf, het personeel en de schuldeisers.

Over MKB Doorstart

Een bedrijf dat in de kern gezond is, is bij zijn groeiambities of bij onzekerheden in de bedrijfsvoering goed te helpen als op tijd aan de bel wordt getrokken. Over die ‘vroegsignalering’ heeft MKB Doorstart afspraken met grote landelijke partijen, zoals banken, Kamer van Koophandel en diverse accountantskantoren.

De ‘vraag-achter-de-vraag’ naar boven halen en het ‘warm overdragen’ aan een tweedelijnspartij is de taak van de onafhankelijke en objectieve bedrijfskundigen die voor MKB Doorstart werken. Hij of zij benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen. Dat kan gaan over financiering, maar ook bedrijfsvoering, coaching of juridische dienstverlening.

In de ‘warme overdracht’ schuilt de grote kracht van MKB Doorstart: vanuit een strikt onafhankelijke positie werkt MKB Doorstart samen met een groot netwerk aan deskundigen op uiteenlopende gebieden: van financiers tot juristen, en van coaches tot bedrijfsadviseurs. Daardoor biedt MKB Doorstart als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Werkwijze

Een ondernemer die geïnteresseerd is in wat MKB Doorstart voor hem of haar kan doen, kan zich aanmelden via www.mkbdoorstart.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch intakegesprek plaats, al snel gevolgd door een quickscangesprek met een van de bedrijfskundigen. Hoe het traject daarna verloopt, is afhankelijk van de analyse in het quickscangesprek: bij MKB Doorstart gaat het om maatwerk in de ondersteuning van ondernemers.