Helft zzp’ers heeft nog niets geregeld voor later

50% van de zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl. Maar niets doen nu, kan later leiden tot een pensioentekort. De eerste stap is inzicht in het pensioenkapitaal dat je al hebt opgebouwd.

Het begint met checken

Goed ondernemerschap begint met het maken van een businessplan. Pensioen staat helaas vaak onderaan de to-dolijst. Slechts 31% van de ondervraagden realiseert zich dat ze als zzp’er geen pensioen opbouwen. Bijna de helft van degenen die voorlopig niet van plan zijn iets voor hun pensioen te regelen, geeft hiervoor als belangrijkste reden dat ze daar nu te weinig inkomsten voor hebben. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn. Als je maar weet waar je financieel staat, zodat je een plan kunt maken.

Inzicht zorgt voor zekerheid

Gelukkig heeft 73% van de ondervraagde zzp’ers voordat ze zelfstandig werden, pensioen bij een werkgever opgebouwd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl is te zien wat je tot nu toe hebt opgebouwd aan AOW en pensioen bij vorige werkgevers. Maar slechts 9% van de zzp’ers heeft de site gebruikt als informatiebron. Terwijl het inzicht dat Mijnpensioenoverzicht.nl biedt, veel onzekerheid kan wegnemen. Je weet dan in ieder geval wat je al aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd en of je nog iets moet regelen voor later. Ook als je nu te weinig inkomsten hebt.

Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter van Mijnpensioenoverzicht.nl: ‘Kortom, zorg dat je als zzp’er zo snel mogelijk inzicht en overzicht hebt. Alleen dan weet je wanneer je kunt starten met stoppen’.

Informeren bij de start

Achteraf hadden de meeste zzp’ers beter geïnformeerd willen worden over de gevolgen van het zelfstandig worden voor hun pensioen. Zeker op het moment waarop ze overwogen om zzp’er te worden of zich registreerden (59%). Daarbij is volgens de ondervraagden een belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur, accountant en boekhouder. Ook geven veel zzp’ers aan dat de Kamer van Koophandel een belangrijke informatiebron zou moeten zijn.

Onderzoek naar kwetsbare groepen

Mijnpensioenoverzicht.nl heeft onderzoek gedaan naar een aantal kwetsbare groepen als het gaat om pensioenopbouw. Naast zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, zijn dit gescheiden vrouwen, en jongeren tot en met 34 jaar die getrouwd zijn of (geregistreerd) samenwonen. Met de uitkomsten van de onderzoeken wil Mijnpensioenoverzicht.nl deze doelgroepen stimuleren om hun pensioensituatie te bekijken. En daarnaast de betrokken professionals motiveren om hen effectief te ondersteunen.