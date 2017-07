Onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen

De grote zorgverzekeraars kunnen zich meer van elkaar onderscheiden op dienstverlening en collectieve zorgverzekeringen. Van betere dienstverlening profiteren verzekerden niet alleen direct, het draagt ook bij aan de kwaliteit en diversiteit van het aanbod van zorg. Ook met op maat gesneden collectieve verzekeringen kunnen zorgverzekeraars bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg en preventie.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het onderzoek kijkt naar de ruimte die zorgverzekeraars hebben om zich meer van elkaar te onderscheiden. Meer onderscheid tussen zorgverzekeraars geeft patiënten en verzekerden meer mogelijkheden om te kiezen voor wat zij belangrijk vinden, zowel bij hun keuze van een polis als bij het selecteren van een zorgaanbieder.

Verbeteren dienstverlening

Zorgverzekeraars kunnen de dienstverlening onder andere verbeteren door actiever hun verzekerden te benaderen voor zorgbemiddeling of zorgadvies. Zorgverzekeraars ervaren van verzekerden of de maatschappij weinig prikkels om hierin te investeren. Veel verzekerden weten ook niet dat zorgverzekeraars deze diensten aanbieden. Aan de andere kant, als verzekerden gebruik maken van de adviezen van hun verzekeraar, zijn zij hier over het algemeen tevreden over. Verzekeraars kunnen hier meer doen. Met een goed zorgadvies of door zorgbemiddeling kunnen verzekerden betere keuzes maken tussen zorgaanbieders. Dat komt ook de kwaliteit van het zorgaanbod ten goede.

Het werkt ook andersom: meer aandacht van verzekerden voor advies en ondersteuning van de zorgverzekeraar stimuleert verzekeraars om hier meer mee te doen.

Collectieve verzekeringen met aandacht voor zorgkwaliteit en preventie

Verzekeraars kunnen zich meer van elkaar onderscheiden door in collectieve verzekeringen gericht aandacht te hebben voor zorgkwaliteit en/of preventie. Hiervoor is veel minder ruimte bij de individuele verzekeringen; zorgverzekeraars profileren zich daar vooral op premie en keuzevrijheid, omdat verzekerden ook vooral op deze aspecten letten bij het kiezen van hun polis.

Bijna zeventig procent van de verzekerden is aangesloten bij een collectief, bijvoorbeeld via de werkgever of gemeente. Het doel van collectieve zorgverzekeringen is om voor een bepaalde groep mensen een op maat gesneden verzekeringspakket aan te bieden. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met soortgelijke gezondheidsrisico’s of sociale problematiek. Voorbeelden zijn collectieve verzekeringen van gemeenten voor mensen met een minimum inkomen en werkgevers met veel kantoorpersoneel. De werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met zorgverzekeraars over preventie voor RSI of lage rugpijn. Veel van de bestaande collectieve verzekeringen bieden nu geen op maat gesneden zorg, maar slechts een prijsvoordeel.