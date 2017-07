Hypotheekmonitor over de 1e helft 2017

Hoewel de maand juni landelijk ongeveer evenveel hypotheekaanvragen telde als juni 2016, gold dat zeker niet voor de eerste 6 maanden van dit jaar. De eerste helft van 2017 noteerde liefst 14% meer aanvragen dan dezelfde periode vorig jaar. De nog altijd historisch lage hypotheekrente heeft daar mede aan bijgedragen. In de media was er de voorbije maanden veelvuldig aandacht voor de lastige positie van starters en het groeiende tekort aan woningen.

In deze editie van de Hypotheekmonitor besteden we aandacht aan de volgende ontwikkelingen:

• Verdrievoudiging van het aantal aanvragen in 4 jaar tijd

• Niet verwacht: daling van de hypotheekrente in 2017

• Hypotheekmarkt zeer gewild bij investeerders en pensioenfondsen

• Wel willen verhuizen maar geen nieuwe woning kunnen vinden

• Afname twintigers en vijftig-plussers

Verdrievoudiging van het aantal aanvragen in 4 jaar tijd

Juni was al weer de derde maand in 2017 met meer dan 30.000 hypotheekaanvragen (landelijk, HDN). In totaal noteerden de eerste 6 maanden van dit jaar 180.000 aanvragen. In 2016 waren dat er in dezelfde periode bijna 158.000, een toename van 14%. Ter vergelijking: in 2013, op het dieptepunt van de hypotheek- en woningmarkt, waren dat er nog 60.000. Een verdrievoudiging van het aantal hypotheekaanvragen in 4 jaar tijd dus.

In 2017 werden er tot dusverre gemiddeld bijna 7.000 hypotheekaanvragen per week ingediend bij de verschillende geldverstrekkers. Gedurende het jaar zorgden met name aangekondigde renteverhogingen door belangrijke aanbieders daarbij voor grote pieken terwijl de vakanties en feestdagen juist leidden tot lagere aantallen aanvragen (zie ook grafiek 1).

Het zal na alle berichten over stijgende huizenprijzen geen verrassing zijn dat de gemiddelde hoogte van de hypotheek in 2017 is toegenomen. De gemiddelde hypotheeksom steeg in 6 maanden tijd van €229.000,- naar bijna €241.000,- (+5%). In de leeftijdscategorie waarin de hoogste hypotheken worden afgesloten, die van de 40 tot en met 44 jarigen, nam de hoogte toe tot gemiddeld €295.000,- (zie grafiek 2).

Niet verwacht: daling van de hypotheekrente in 2017 Velen hadden verwacht dat de stijging van de hypotheekrente eind vorig jaar zou doorzetten in 2017, maar het omgekeerde gebeurde: de (middel)lange hypotheekrente is in de eerste 6 maanden van dit jaar juist (licht) gedaald. Hoewel de basis van de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, een aantal keer steeg als gevolg van oplopende politieke spanningen, zette even vaak na verloop van tijd de daling weer in. Daardoor bleef de kapitaalmarktrente lange tijd op het niveau van medio november 2016. In de laatste week van juni liep de rente op de kapitaalmarkt wederom op, nu door onzekerheid over de afbouw van het ECB-opkoopprogramma.

Een tweede feit dat opvalt is het afnemende verschil tussen de hypotheekrente met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze trend is reeds langer zichtbaar en zette zich in 2017 voort. De toenemende concurrentie in het niet-NHG segment is hier waarschijnlijk de oorzaak van (zie grafiek 3, linker- en rechteras). Bij aankoop van een woning met een koopprijs van maximaal €245.000,- is een hypotheek met NHG mogelijk.

De daling van hypotheekrente zorgde voor een verschuiving in de rentevaste perioden die werden aangevraagd. Een groter deel van de consumenten koos voor de zekerheid van 30 jaar vast (zie grafiek 4). Deze verschuiving is groter bij consumenten die via het intermediair hun hypotheek afsluiten omdat aanbieders als Aegon, MUNT Hypotheken, NIBC en Merius met scherpe rentetarieven op de lange rentevaste perioden voornamelijk via dat kanaal verkrijgbaar zijn.

Hypotheekmarkt zeer gewild bij investeerders en pensioenfondsen

In 2017 is tot nog toe één nieuwe aanbieder (Reaal) toegetreden tot de hypotheekmarkt. Vanaf 2014 lag dat aantal jaarlijks hoger. Toch investeren nog steeds nieuwe partijen in Nederlandse hypotheken maar die kiezen er momenteel voor om dit via de bestaande aanbieders te doen. Meestal gebeurt dat via de regiepartijen maar steeds vaker ook via banken en verzekeraars. We noemen twee recente voorbeelden maar er zijn er meer. Vorige week maakte MUNT Hypotheken bekend ruim € 400 miljoen aan investeringen te hebben aangetrokken van pensioenfondsen die nog niet eerder belegden in hypotheken. Half juni lanceerde a.s.r. Vermogensbeheer het ASR Hypotheekfonds, een fonds dat participanten de mogelijkheid biedt om te beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Op deze manier kunnen beleggers zelf de gewenste risico-rendement verhouding kiezen. Voor beleggers vormt een belegging in hypotheken vanwege het hogere rendement een aantrekkelijk alternatief voor obligaties. Verzekeraars en banken profiteren op hun beurt van schaalvoordelen en een positievere balansverhouding. Voor verzekeraars vormt de externe funding tevens een goed alternatief voor de teruglopende premiegelden uit het levenbedrijf.

Wel willen verhuizen maar geen nieuwe woning kunnen vinden

De bekendste huizensite is al jarenlang Funda. De laatste maanden zijn er echter meerdere uitdagers actief geworden. Eén daarvan is Jumba dat zich onderscheidt door alle koophuizen in Nederland op het huizenplatform te tonen. Op deze wijze probeert men een oplossing te bieden voor een steeds groter wordend probleem: mensen die wel willen verhuizen maar geen nieuwe woning kunnen vinden. Via Jumba kunnen consumenten zich oriënteren en ook een bod doen op woningen die niet te koop staan. Dit initiatief sluit aan bij de situatie van veel consumenten die via onze vestigingen advies afnemen. Er zijn veel doorstromers die wachten met het in de verkoop zetten van hun woning totdat ze een geschikte woning hebben gevonden. Wellicht dat, naast het bouwen van woningen, grotere transparantie hier een oplossing voor is.

Afname twintigers en vijftig-plussers

Uit cijfers van het Kadaster bleek onlangs dat de groep twintigers achterblijft bij de aangetrokken verkoop van woningen. Dit is vreemd omdat demografisch het aantal twintigers al een aantal jaar toeneemt. Sinds de kredietcrisis is het voor starters moeilijker geworden om een huis te kopen. Enerzijds door verzwaarde regelgeving rond hypotheken, anderzijds doordat twintigers relatief vaker op flexibele basis werkzaam zijn wat het verkrijgen van een hypothecaire financiering bemoeilijkt. De groep jonge starters die nog een woning koopt, is dus kleiner en ouder geworden. De 'afhakers' wonen nu vaak thuis, of in een huurwoning in de vrije sector. Huren in de vrije sector is echter duur: vaak betaalt men hogere maandlasten dan als dezelfde woning was gekocht. Ook uit de landelijke HDN-cijfers blijkt de relatieve afname van twintigers (zie grafiek 5).

De groep vijftig-plus neemt eveneens af. Net als bij de twintigers is dat niet in lijn met de demografische ontwikkeling: het aantal vijftig-plussers neemt juist toe. Deze week bleek uit ander onderzoek van het Kadaster dat een deel van de woningen op dit moment contant wordt afgerekend, dus zonder dat een hypotheek nodig is. Deze groep bestaat voornamelijk uit ouderen, doorstromers en beleggers. Maar de afname van vijftig-plussers is wellicht ook het resultaat van een aantal knelpunten in de regelgeving rond hypotheken. Minister Plasterk zal naar verwachting komende week een brief naar de Tweede Kamer sturen met daarin de bevindingen en aanpassingen volgend uit het Platform Maatwerk. Het Platform Maatwerk werd in het leven geroepen om belemmeringen bij hypotheekverstrekking aan bijvoorbeeld senioren en starters in kaart te brengen en weg te nemen. Duidelijk zichtbaar is tot slot de groei van het aandeel dertigers en veertigers.