Zzp’er steeds beter verzekerd tegen aansprakelijkheden

69 procent van de zzp’ers heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal zzp’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer.

Maar liefst 46 procent van de zzp’ers is verzekerd voor zowel bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheden. In 2014 bedroeg dit aantal nog slechts 30 procent. Zzp’ers beschikken vaker over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (67%) dan over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (48%).

“Een aansprakelijkheidsverzekering die je privé hebt afgesloten dekt geen zakelijke risico’s. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Zzp’ers hebben zich de laatste tijd zo te zien goed geïnformeerd over hun aansprakelijkheden. En verzekeren deze steeds beter. Ook opdrachtgevers zien dit vaak als een voordeel,” aldus Marc Bijwaard van Centraal Beheer.

Kosten weerhouden zzp’er van afsluiten verzekering

De voornaamste reden voor zzp’ers om zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn de kosten. Ook geven veel respondenten aan het risico om aansprakelijk gesteld te worden op een andere manier te hebben gedekt. Verder zegt een deel van de zzp’ers geen middelen beschikbaar te hebben om de verzekeringen af te sluiten. Ook gebrek aan flexibiliteit wordt als reden genoemd.

Zzp’er met BAV veelal werkzaam in ICT

Zzp’ers met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn in de meeste gevallen (78%) werkzaam in de sector bouw en installatie. Naast bouw en installatie werken zzp’ers die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid ook veel in de sectoren medisch en zorg (70%) en zakelijke dienstverlening (55%). Zzp’ers die beschikken over een BAV zijn veelal werkzaam in de sectoren ICT en internet (83%), techniek (75%) en zakelijke dienstverlening (71%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 744 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, mei 2017).

