Hulplijn 115 maakt einde aan oerwoud van schuldhulp

Er moet een landelijke schuldhulplijn komen die via het telefoonnummer 115 laagdrempelig en overzichtelijk inzicht geeft in schuldhulpverlening. Dat is nodig omdat veel schuldenaren verzanden in het oerwoud aan schuldhulpverleners. De vier gerechtsdeurwaardersorganisaties Syncasso, GGN, Flanderijn en Janssen & Janssen bieden demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun hulp aan bij de ontwikkeling van zo’n landelijke schuldhulplijn.

Zij stuurden Klijnsma daar gezamenlijk een brief over.

Met 200 aangesloten gerechtsdeurwaarders vertegenwoordigen de vier organisaties samen 50% van de markt.

Laagdrempelig

De hulplijn 115 moet schuldenaren op een laagdrempelige manier informeren over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het oplossen van hun schulden. Het idee van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) is ingegeven door het feit dat steeds meer mensen niet in staat zijn om zonder hulp hun schulden het hoofd te bieden. Staatssecretaris Klijnsma spreekt deze week met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het opzetten van de landelijke hulplijn.

Oerwoud aan hulporganisaties

De vier gerechtsdeurwaardersorganisaties bieden hun expertise aan bij de ontwikkeling van deze hulplijn. Zij beschikken over de mensen, middelen, kennis en ervaring om daar invulling aan te geven. Het past ook bij hun positie in het rechtsbestel om oog te hebben voor de belangen van de schuldenaar.

“Gerechtsdeurwaardersorganisaties hebben dagelijks duizenden keren contact met burgers met schulden,” zegt Michael Brouwer, CEO van Syncasso. “Wij zien in de praktijk dat niemand erbij is gebaat schulden niet te kunnen afbetalen. Met name de schuldenaar zelf niet, die steeds geconfronteerd blijft worden met schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders en oplopende schulden en daarmee samenhangende kosten.”

Brouwer ziet in de praktijk dat schuldenaren die door deurwaarders worden verwezen naar gemeenten of vrijwilligersorganisaties de weg kwijtraken in het oerwoud van schuldhulpverlening, budgetbegeleiders, bewindvoerders en pilotprojecten. “Met een centraal en toegankelijk telefoonnummer willen we ervoor zorgen dat iemand makkelijker zijn weg naar schuldhulp kan vinden,” aldus Brouwer. Kredietbank Nederland onderstreept het belang van de hulplijn en heeft aangegeven graag mee te werken aan het initiatief om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker hun weg vinden in het schuldhulplandschap.

Samenwerking

De gerechtsdeurwaarders hebben goed zicht op het speelveld, omdat zij nauw samenwerken met ministerie, gemeenten en schuldhulpverleners. Bijvoorbeeld bij de invoering van de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) en de snelle ontwikkeling en implementatie van het Digitale Beslagregister (DBR).