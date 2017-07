Generatie Z winkelt net zoveel online als in de winkel

Acapture, een internationale, data-gedreven omnichannel PSP, heeft de bevindingen uit een nieuw whitepaper onthuld; Toekomstige Trends in Consumentengedrag. Het rapport onderzoekt de voorkeuren van de jongste en grootste groep digitale consumenten - Generatie Y en Generatie Z, en het bevestigt dat de retail in 2020 persoonlijker, interactiever en meer omnichannel MOET worden.

Beide consumentengroepen zijn geboren of opgegroeid met constante toegang tot internet, en zijn het gewend om online over de grens te winkelen. Uit het onderzoek is gebleken dat Generatie Z-consumenten persoonlijke interactie net zo hoog waarderen als digitaal contact. Ze geven er de voorkeur aan om alle platforms en kanalen met elkaar te combineren, van mobiel en wearables tot ervaringen in een fysieke winkel. Meer dan de helft kiest voor persoonlijk contact, ondanks dat ze moeiteloos gebruikmaken van de huidige technologieën. En meer dan tweederde winkelt het liefst in een fysieke winkel.

"We zien het consumptiegedrag van een hele groep jongeren," legt Gijs op de Weegh, Chief Operating Officer bij Acapture, uit. "Terwijl Generatie Y liever volledig online communiceert, gaat onze jongste generatie terug naar traditionele winkelkanalen, waarbij wordt gekozen voor persoonlijke interacties en het ontwikkelen van hun interpersoonlijke vaardigheden."

Deze vernieuwde focus op offline ervaringen is van groot belang voor de toekomstplanning van retailers. Generatie Z vindt kwaliteit en merkethiek belangrijker dan de prijs, en verwacht persoonlijke interacties. Dit onderzoek heeft aangetoond dat omnichannel meer is dan alleen een modewoord, waardoor verkopers er vandaag de dag veel aandacht aan zouden moeten besteden.

Het onderzoek heeft aangetoond dat 40 procent van de consumenten een extra aankoop doet als ze een fysieke winkel bezoeken om een online bestelling op te halen. Het ophalen van online bestellingen blijft voor verkopers een van de meest efficiënte middelen om hun online en offline kanalen met elkaar te verenigen en hun conversiepercentages te verhogen. Fysieke aanwezigheid biedt de mogelijkheid om een gedenkwaardige, persoonlijke service te bieden; een toegevoegde waarde voor de consument en een 360-graden merkervaring.

In het rapport wordt verder uitgelegd dat retailers die persoonlijke en interactieve ervaringen willen aanbieden, kunnen profiteren van datawetenschap, kunstmatige intelligentie en machinaal leren. Het correct analyseren van gegevens kan worden gebruikt om toekomstige trends, waarschijnlijkheden en koopgedrag te voorspellen, zodat gerichte marketing mogelijk is. Bedrijven maken gebruik van datawetenschap als middel voor innovatie, productie, klantgerichtheid en groei.

"Machinaal leren wordt in de retail steeds belangrijker," gaat Gijs op de Weegh verder. "Kennis krijg je niet alleen door het analyseren van gegevens, maar door je aan te passen aan nieuwe bronnen, om betrouwbare, herhaalbare beslissingen te nemen en betere resultaten te produceren.''

Meer inzichten in consumentengedrag en kansen in omnichannel, nieuwe technologieën, virtuele realiteit en kunstmatige intelligentie zijn te vinden in Acapture's nieuwste whitepaper, Toekomstige Trends in Consumentengedrag, welke gratis beschikbaar is.