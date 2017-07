Perspectiefverklaring marktstandaard voor hypotheek flexwerkers

De perspectiefverklaring wordt dé marktstandaard voor het aanvragen van een hypotheek voor flexwerkers. Zij kunnen deze verklaring aanvragen bij het uitzendbureau als zij daar minimaal een jaar werken. Het uitzendbureau moet gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring.

In deze stichting, die per 21 juni bestaat, zitten vertegenwoordigers van hypotheekverstrekkers, uitzendbureaus, consumentenorganisaties en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het belangrijkste doel van de stichting is het waarborgen van de kwaliteit van de verstrekte perspectiefverklaringen.

Brancheorganisatie ABU is verheugd over deze ontwikkeling. Directeur Jurriën Koops: “Met de oprichting van de stichting maken we in één keer een grote stap: het kopen van een eigen huis komt nu binnen handbereik van álle uitzendkrachten in Nederland. Tot nu konden uitzendkrachten namelijk alleen terecht bij uitzendbureaus die lid zijn van de ABU. Daarnaast draagt uitzendwerk op deze manier bij aan meer zekerheid voor werkenden.”

Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft zich samen met de banken actief ingezet voor de totstandkoming van de Stichting Perspectiefverklaring. Algemeen directeur Arjen Gielen: “Steeds meer mensen hebben een flexibel arbeidscontract. Het WEW zet zich in voor maatwerkoplossingen die verantwoord eigenwoningbezit voor deze doelgroep mogelijk maken. Met de realisatie van de perspectiefverklaring hebben we met elkaar in de hypotheekmarkt een nieuwe standaard neergezet voor uitzendkrachten.”

Hoe werkt de perspectiefverklaring?

De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten geldverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. Uitzendkrachten moeten minimaal een jaar via één en hetzelfde uitzendbureau aan het werk zijn om een beroep te kunnen doen op de perspectiefverklaring.

De verwachting is dat ongeveer 10% van de 275.000 uitzendkrachten die langer dan een jaar bij hetzelfde uitzendbureau werken een perspectiefverklaring zal aanvragen. Hoeveel van hen daadwerkelijk een hypotheek krijgen, zal de tijd leren. Bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag door de hypotheekverstrekkers spelen naast de perspectiefverklaring ook andere factoren een rol, zoals een tweede inkomen en de vraag of er sprake is van schulden.

Initiatiefnemers

De perspectiefverklaring is in 2013 gestart op initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH). De verklaring wordt door de grootste hypotheekverstrekkers geaccepteerd met daarbij de mogelijkheid van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het gaat om ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank, SNS en Delta Lloyd. Per 1 juli is het ook mogelijk voor andere hypotheekverstrekkers om toe te treden.

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.perspectiefverklaring.nl. Hier is ook te vinden welke uitzendbureaus perspectiefverklaringen mogen verstrekken.

Bron: ABU