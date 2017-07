Meerderheid (63%) ouders geeft vakantiezakgeld

Met de vakantie voor de deur is het voor veel kinderen en jongeren ook weer tijd voor een extra 'zakcentje': vakantiezakgeld. Kinderen van 6-11 jaar ontvangen gemiddeld bijna €29,- en 12- tot 18-jarigen krijgen van hun ouders gemiddeld € 46,- om de vakantie door te brengen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 500 ouders in Nederland. Het platform ziet het geven van vakantiezakgeld als een goede manier om kinderen te leren omgaan met geld.

Dit is daarom één van de handige tips uit de tool 'Vakantie en je geldzaken' die je helpt om ook tijdens de vakantie je geldzaken op orde te houden.

Speelgoed en ijsjes favoriet

61% van de ouders die het kind/ de kinderen vakantiezakgeld geven, geeft één bedrag in één keer. 39% van de ouders geeft meerdere keren een bedrag. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze gemiddeld meer vakantiezakgeld. Kinderen tot 12 jaar besteden het meeste vakantiezakgeld aan speelgoed, 12- tot 18-jarigen hebben ijsjes op nr. 1 staan.

Vier op de tien kinderen krijgen van ouders én anderen vakantiezakgeld

Volgens 57% van de ouders krijgt het kind/ de kinderen vakantiezakgeld van anderen. Opa en/of oma worden het vaakst genoemd als gulle gever(s). Vier op de tien kinderen (39%) krijgen zelfs én van de ouders én van anderen vakantiezakgeld. Een vijfde (20%) van de kinderen krijgt helemaal geen vakantiezakgeld.

Een derde van de ouders maakt afspraken over besteden vakantiezakgeld

Driekwart van de ouders die hun kinderen vakantiezakgeld geven vindt dit een goede manier om met geld te leren omgaan. Van meer dan de helft van alle ondervraagde ouders (55%) mogen de kinderen tijdens de vakantie zelf bepalen waar zij het eigen geld aan uitgeven.

Handige tool 'vakantie en je geldzaken'

Van de ouders die minstens twee weken op vakantie gaan met hun kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar gaat de meerderheid (68%) in Europa op vakantie. 32% blijft in eigen land en 8% gaat buiten Europa. Wijzer in geldzaken heeft ook dit jaar weer een tool voor een persoonlijk overzicht samengesteld met handige tips om ook tijdens de vakantie je geldzaken op orde te houden.

Dowload hier het rapport.