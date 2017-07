Figlo lanceert samen met adviseurs ontwikkelde hypotheekadvies software

Softwareleverancier Figlo lanceert op vrijdag 7 juli haar nieuwe hypotheekadvies pakket, Figlo Hypotheken. Dit nieuwe product is verkrijgbaar naast de bestaande financiële planningssoftware, Figlo Advisor. De software is volledig ontwikkeld samen met een selecte groep hypotheekadviseurs. Het zet in op een efficiënt hypotheekadvies proces en de onderbouwing daarvan.

Met deze nieuwe software kunnen hypotheekadviseurs eenvoudig en snel een hypotheekadvies geven.

Ontwikkeld vanuit de klantbehoefte

Ruim een jaar geleden is Figlo met een tiental hypotheekadviseurs om tafel gegaan om het hypotheekadvies proces in kaart te brengen. Dit proces is de basis geweest voor het bouwen van de nieuwe schermen voor het geven van een hypotheekadvies. Tijdens de gehele bouw is deze groep adviseurs betrokken geweest bij de ontwikkeling. Volgens Product Director Marcel Slokkers is het een belangrijke stap in de ontwikkeling van de producten van Figlo. “We hebben nog niet eerder zo intensief samen met klanten een nieuw product ontwikkeld. Deze vorm van productontwikkeling is ons goed bevallen. De reactie vanuit de adviseurs was ook zeer positief.”

Opleiding door Dukers & Baelemans

In samenwerking met Dukers & Baelemans zijn een drietal opleidingen ontwikkeld om de software te trainen. De Basic training is een online training met algemene uitleg van Figlo Hypotheken. Daarnaast wordt de praktische werking van het programma integraal doorgelopen aan de hand van twee praktijkcasussen. In de Pro en expert variant wordt naast de online omgeving ook klassikaal getraind. Na de trainingsdag wordt online coaching aangeboden. Er wordt dan gewerkt met eigen dossiers. Meer informatie is terug te vinden op www.figlohypotheken.com.