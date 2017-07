Gestrande vakantieganger is vaak de weg kwijt

Pechhulpaanbieder Route Mobiel constateert dat veel vakantiegangers vaak geen idee hebben waar zij zich bevinden, als zij met pech in het buitenland zijn gestrand. Daarnaast vertrouwen Nederlanders blind op hun navigatiesysteem, maar als deze faalt zijn zij vaak hopeloos verdwaald. Route Mobiel raadt aan om je voor de reis goed voor te bereiden en eventueel bij pech, via WhatsApp, je locatie te delen.

Andreas Fuchs, van Route Mobiel: "Vroeger stippelde vakantiegangers op een landkaart hun hele route uit van begin- tot eindpunt. Door de opkomst van moderne navigatiemiddelen doen mensen dat niet meer, met als gevolg dat zij vaak niet weten waar zij zich bevinden tijdens hun reis. Als de navigatie dan ook nog eens wegvalt dan zijn vakantiegangers vaak hulpeloos verdwaald. Hierdoor duurt het vaak langer voordat hulpdiensten ter plaatse zijn." Andere problemen die vakantiegangers ondervinden met navigatie zijn:

Top 5 navigatieproblemen:

1. Meerdere plaatsen met dezelfde naam in één land (St. Martin in Oostenrijk of Villeneuve in Frankrijk).

2. Geen fysieke of actuele landkaart in de auto; nieuwe straten worden bijvoorbeeld niet herkend.

3. Geen internetbundel op telefoon in het buitenland en daardoor geen navigatie.

4. GPS valt weg in bergachtig gebied (bijv. Pyreneeën), waardoor navigatie niet meer werkt.

5. Andere plaatsnaam in andere taal (Luik/Liège).

Oplossing

Fuchs: "Om de vakantiepret niet te berderven is het aan te raden om ook een fysieke landkaart mee te nemen op reis. Bestudeer voorafgaand aan je reis de route even rustig, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Door het recente wegvallen van roamingkosten is internet op je mobiele telefoon in grote delen van Europa tegenwoordig niet meer duur. Zorg ervoor dat je instellingen van je mobieltje voor vertrek goed staan. Hierdoor heb je altijd navigatie bij je en kun je in geval van pech eenvoudig, via WhatsApp, je locatie delen met de hulpdiensten. Waardoor je makkelijker te traceren bent. En hulp snel ter plaatse kan komen."