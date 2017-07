Unigarant grijpt in op schadelast mobiele apparatuur inboedelverzekering

Unigarant introduceert de nieuwe inboedeldekking 'Smartphone en Tablet'. Hiermee kunnen klanten voortaan zelf kiezen of ze mobiele apparatuur mee willen verzekeren in de inboedelverzekering. Schade aan apparatuur door brand en inbraak in huis is altijd verzekerd, ook zonder de aanvullende dekking. Aanleiding voor de nieuwe dekking is de toenemende schadelast voor mobiele apparatuur.

Het aantal schadeclaims voor mobiele apparatuur op de inboedelverzekering is bij Unigarant in zes jaar vervijftienvoudigd. In 2016 verwerkte de verzekeraar ruim 8.000 schades meer dan in 2011. De verwachting is dat dit aantal in 2017 verder oploopt. Daarmee is mobiele apparatuur met stip het meest geclaimde item in de inboedelverzekering. In 2016 betrof schade aan mobiele apparatuur bijna de helft van het totaal aantal claims.

Vooral het aantal smartphonesschades stijgt snel. In 2016 was 1 op de 3 inboedelschades een smartphone, goed voor 16% van het totaal uitgekeerde schadebedrag van de Unigarant inboedelverzekering. Val- en waterschade zijn de meest geclaimde schadeoorzaken voor smartphones. Het gemiddelde schadebedrag van smartphones steeg van 103 euro naar 123 euro. Luxere toestellen vormen de belangrijkste oorzaak van deze toename, bijvoorbeeld door de nieuwe, gebogen schermen die duurder zijn om te vervangen.

De ontwikkeling is in lijn met de toename van het gebruik van mobiele apparatuur in Nederland. De afgelopen jaren is het smartphonegebruik in Nederland sterk toegenomen, bijna 90% van de Nederlanders beschikt over een smartphone.

Vernieuwd Woonpakket

De nieuwe dekking is onderdeel van de vernieuwde Unigarant Woonpakketverzekering die vanaf 6 juli af te sluiten is. Met de Smartphone en Tabletdekking zijn klanten binnen- en buitenshuis tot een maximum van €5000,- verzekerd.