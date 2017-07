Brand New Day krijgt bankvergunning

Brand New Day is vanaf vandaag een bank. Nederlands jongste bank richt zich volledig op het aanbieden van pensioenproducten voor particulieren en bedrijven. Pensioenopbouw moet door de terugtrekkende overheid en vergrijzing steeds meer in eigen hand genomen worden. Als tech driven bank waarvan de kernstrategie is een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te realiseren, brengt Brand New Day concurrentie in een markt die gedomineerd wordt door de traditionele banken en verzekeraars.

Het ontvangen van een bankvergunning is bijzonder. De afgelopen 20 jaar zijn in Nederlands slechts zes nieuwe bankvergunningen verleend. Voor Brand New Day oprichters Kalo Bagijn en Thierry Schaap is het de tweede keer dat ze een bankvergunning krijgen. Hun eerste vergunning kregen ze met BinckBank in 2003. Met Brand New Day zetten ze voor de tweede keer in korte tijd een disruptieve bank in de markt.

Kalo Bagijn, directeur: "Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over pensioen. Het bewustzijn dat je zelf moet zorgen dat je later een goed pensioen hebt, neemt door de terugtrekkende overheid en snelle vergrijzing enorm toe. Door slimme technologie en robo-advice willen wij consumenten helpen om hun totale pensioenopbouw in eigen hand te nemen. Waar de concurrentie in transitie is naar een digitale omgeving, is Brand New Day vanaf dag één een volledige online financial die het bijbehorende kostenvoordeel doorgeeft aan de klant. "

De pensioenmarkt

Brand New Day is een online pensioenbank voor particulieren en bedrijven. Pensioen kan op meerdere manieren opgebouwd worden, zoals aanvullend pensioen (lijfrente) voor particulieren, collectief pensioen voor bedrijven, maar ook vrij beleggen, vermogensbeheer en bepaalde spaarproducten voor particulieren. Deze markt is voor banken en verzekeraars in Nederland zo'n € 700 miljard euro groot en groeit hard.

Overname Allianz Nederland Asset Management

Brand New Day Bank heeft overeenstemming met Allianz om begin juli 2017 haar bankactiviteiten in Nederland (Allianz Nederland Asset Management) over te nemen. De 40.000 klanten van ANAM worden omgezet naar Brand New Day. Door de overname stijgt het toevertrouwde vermogen van Brand New Day met € 500 miljoen naar € 2,2 miljard en het aantal klanten naar ruim 200.000.