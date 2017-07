Met de auto naar het buitenland? Vergeet tolvignet en milieusticker niet

Ga je met de auto naar het buitenland op vakantie, dan kom je er niet met alleen je bagage en je paspoort. Je moet je tegenwoordig goed voorbereiden op je vakantie om niet voor onverwachte verrassingen, zoals boetes, te staan.

Tol betalen

Tol is bedoeld om de autorijder te laten betalen voor het gebruik van de weg. In Nederland is nog maar een enkele tolweg te vinden, maar in landen als Frankrijk en Italië zijn ze ruimschoots aanwezig. Om snel tol te kunnen betalen, is het handig een creditcard te hebben. Dan kun je snel weer verder rijden. En neem anders klein geld mee zodat je gepast kunt betalen.

Tolbadge of tolvignet

Ga je naar Frankrijk? Dan kun je ook een tolbadge kopen. Die is vooral handig als je regelmatig naar Frankrijk op vakantie gaat want hij kost meer dan een tientje. Je betaalt voor elke maand dat je ‘m gebruikt 2,50 euro en daar komt dan nog het toltarief bij.

Gaat je reis door Frankrijk, Spanje en Portugal dan kun je voor die drie landen de tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal kopen. Heel handig, want zo kun je in alle drie de landen zo doorrijden op tolwegen.

Er zijn ook landen die willen dat je het gebruik van hun wegen in één keer afkoopt met een zogeheten Autobahnvignet. In Zwitserland en Oostenrijk is zo’n vignet verplicht.

Milieuzones

Steeds meer steden weren vervuilende auto’s. Wil je toch in de binnenstad rondrijden dan heb je in een aantal landen om ons heen een milieusticker nodig. In Duitsland heb je die nodig om zogeheten Umweltzones binnen te mogen rijden. Frankrijk heb je permanente en tijdelijke milieuzones waarvoor je een milieusticker nodig hebt.

Pas op in Italië

In Italië mag je de meeste milieuzones helemaal niet inrijden. Deze zogeheten Zona a Traffico Limitato (ZTL) mag je alleen inrijden met een speciale ontheffing. Wie de zone toch inrijdt, krijgt een forse bekeuring want er staat vrijwel altijd een videocamera die je auto registreert. Heb je het bord over het hoofd gezien en rijd je onbedoeld meerdere keren langs de videocamera dan krijg je voor elke overtreding een boete. De boetes zijn niet mis. In steden als Milaan en Bologna kun je een milieusticker kopen waardoor je toch de binnenstad in kunt rijden.

Waar te koop?

Bij de ANWB zijn voor verschillende landen tolvignetten en –badges te koop. En ook voor milieustickers kun je er terecht, behalve voor de Franse. De Franse milieusticker kun je alleen online bestellen, waarbij je alleen met creditcard kunt betalen. Tolvignetten zijn ook in het land zelf verkrijgbaar, bijvoorbeeld aan de grens, bij tankstations of postkantoren.

Wat is nog meer verplicht?

Behalve tolvignetten en milieustickers heb je nog meer nodig als je in het buitenland rijdt. Sommige landen willen dat je verplicht van alles bij je hebt in de auto. Lees hier per land wat je precies mee moet nemen aan veiligheidsaccessoires.

Bron: Independer.nl