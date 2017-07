Bevindt de rente zich op een kruispunt?

Na het fors oplopen van de rente op de kapitaalmarkt twee weken geleden, kwam deze vorige week enigszins tot rust. Tot afgelopen donderdag, toen werd het verslag van de ECB-vergadering die in juni plaatsvond, gepubliceerd. Daaruit maakten beleggers wederom op, net als eerder uit de speech van ECB-president Draghi, dat de ECB plannen maakt om het inkoopprogramma vervroegd af te bouwen.

Hierdoor liep de marktrente toch nog wat verder op en werd zelfs het hoogste niveau in anderhalf jaar bereikt. De hamvraag is nu of deze stijging de opmaat is voor een structureel hogere rentestand. Of gaat de rente weer dalen als de markten tot rust komen, zoals in 2017 reeds drie keer is gebeurd? ABN Amro voorspelde afgelopen week in haar ‘Visie op rente en euro’ in ieder geval dat de kapitaalmarktrente eind 2018 zal zijn gestegen tot 1,45%.

Zoals verwacht reageerden geldverstrekkers massaal op de stijgende marktrente. Grote spelers als ABN Amro, ING, Rabobank en MUNT Hypotheken verhoogden in meer of mindere mate de rentetarieven op de diverse rentevaste perioden. Maar net als na de eerste renteverhogingen in oktober 2016, stegen met name de gemiddelde hypotheekrentes van de veel gesloten 10 en 20 jaar rentevaste perioden. De renteverhogingen zorgden landelijk voor een 40% hogere instroom van het aantal hypotheekaanvragen. Ook voor de nieuwe week zijn al meerdere renteverhogingen aangekondigd. Naar verwachting zullen de verhogingen de komende weken aanhouden.

Herijken, niet verruimen

De door het grote tekort aan betaalbare huisvesting lokaal verhitte woningmarkt zorgt voor een vertroebelde discussie over de hypotheek- en leennormen. Veel mensen zien in de huidige koopwoningmarkt de situatie van voor de kredietcrisis terug en linken het debat over de hypotheek- en leennormen direct aan ‘verruimen’ en ‘onverantwoord’. Terwijl de actuele discussie daar juist niet over gaat, maar om een veranderende maatschappij en gedateerde regelgeving die daar gebrekkig of helemaal nog niet op inspeelt. Denk aan een AOW-gat of flexwerk, situaties die tien jaar geleden niet of in veel mindere mate voorkwamen. Bovendien is er sprake van een nieuwe type geldverstrekker - investeerders en pensioenfondsen - met andere funding modellen.

Het tegenwoordig veel voorkomende AOW-gat bijvoorbeeld, kan door rekening te houden met het beschikbare spaargeld eenvoudig worden overbrugd. Deze optie is in de huidige regels echter niet opgenomen, waardoor een onnodige drempel voor senioren ontstaat. Een kleine aanpassing zou deze belemmering voor veel consumenten direct en verantwoord oplossen en de regels weer passend maken bij de huidige tijd. Het credo is hier dus ‘verantwoord herijken’.

Dat was ook de insteek van een aantal ingediende Kamermoties, waardoor de toenmalige minister van Wonen, Stef Blok, in oktober 2016 besloot tot het instellen van een platform maatwerk. Afgelopen week informeerde minister Plasterk de Tweede Kamer over de uitkomsten. We geven een overzicht van de knelpunten en uitkomsten.

Uitkomsten platform maatwerk

In de tabel op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de knelpunten die afgelopen jaren zijn genoemd. De uitkomsten van de besproken knelpunten vallen uiteen in drie richtingen: aanpassing van de regelgeving, een oproep aan geldverstrekkers tot het toepassen van de ruimte binnen de regels, en verduidelijking van de regels door de AFM. Een aantal knelpunten is wel aan de orde geweest maar is gezien de strakke deadline van dit platform maatwerk nog niet verder uitgewerkt.

• Zoals uit de tabel blijkt wordt er één aanpassing doorgevoerd: voortaan hoeft bij toetsing van een deel van de lening dat versneld wordt afgelost geen rekening meer te worden gehouden met een rentestijging in de toekomst. Hier zijn veel senioren de afgelopen jaren onnodig door gehinderd. Een logische aanpassing die ook de NHG per 1 januari jl. had doorgevoerd.

• Voor twee andere knelpunten (oversluiten naar lagere lasten en het AOW-gat) wordt een oproep gedaan aan de geldverstrekkers om de ruimte in de regels te gaan benutten, bijvoorbeeld rond oversluiten. Hopelijk zet deze oproep geldverstrekkers ook aan om bijvoorbeeld voor hun bestaande klanten een restschuld mee te financieren. Of een tijdelijke overbruggingsfinanciering aan te bieden als zij voor een volgende woning door voldoende overwaarde geen hypotheek meer hoeven af te sluiten. Kanttekening is dat het AOW-gat niet specifiek wordt benoemd in de regelgeving, maar zou moeten vallen binnen de zogenaamde ‘open norm’.

• Voor twee knelpunten is besloten tot een verduidelijking door de AFM. Het is positief dat de AFM dit signaal heeft opgepakt. De vraag is wel of dit afdoende gaat zijn. Zeker voor de nieuwe categorie geldverstrekkers is grote behoefte aan afgebakende regels, waarin exact is vermeld wat wel en niet mogelijk is. Is deze ruimte onduidelijk, dan spelen zij op safe. Zij hebben behoefte aan duidelijke regels die kunnen worden toegepast.

• Voor het vaststellen van flexinkomen wordt vooralsnog vastgehouden aan het drie jaar terugkijken. De minister schrijft wel dat de marktinitiatieven als de door De Hypotheekshop geïnitieerde arbeidsmarktscan en de perspectiefverklaring met belangstelling worden gevolgd. Dit zijn innovatieve oplossingen op basis van harde onderzoeksdata, waardoor er rekening kan worden gehouden met iemands arbeidskansen en verdiencapaciteit. Momenteel is de praktijk dat bij een groot deel van de starters, waarvan velen op flexibele basis werken, nog wordt getoetst met een lager inkomen dan bij mensen die wél een vast dienstverband hebben. Uit onderzoek blijkt echter dat de aard van het dienstverband tegenwoordig geen voorspellende werking meer heeft. Opleiding, leeftijd, beroep, branche en regio des te meer.

• Een op dit ogenblik veel voorkomende situatie voor met name starters, is het willen kopen van een woning komende vanuit een dure huurwoning. Soms blijkt dat de aanvrager al jarenlang een hogere huurlast heeft betaald dan deze volgens de inkomenstoets zou kunnen dragen. Het Nibud is gevraagd de eigenwoninglasten inzichtelijk te maken.

Positieve ontwikkelingen

Het is een goede ontwikkeling dat er vanuit de politiek, toezichthouders en branche grote aandacht is gekomen voor de verschillende knelpunten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de minister heeft besloten tot het voortzetten van het platform maatwerk. De bedoeling is dat in het platform blijvend wordt gesproken over maatwerk én maatschappelijke ontwikkelingen. In komende platformoverleggen zullen ook de andere knelpunten worden besproken en zullen genomen maatregelen worden geëvalueerd.

Ook is de vernieuwing die vanuit de NHG gaande is een goede stap. NHG zal zich meer richten op haar maatschappelijke missie en het bijbehorende maatwerk. Positief is tot slot dat financieel- en hypotheekadviseurs door het ministerie van Wonen zijn betrokken bij dit platform, zij zijn immers degenen die de klant spreken. Ook blijken zij het best op de hoogte van de knelpunten die in de praktijk optreden.