Nederlandse autoverhuur behoort tot goedkoopste in Europa

Door de extra kosten bij autohuur kun je deze zomer tot 172% meer geld kwijt zijn dan je verwacht. Ondanks deze kosten behoort Nederland tot de goedkoopste landen om een auto te huren. Dit zijn de bevindingen uit een onderzoek van Huurautoverzekering.com (specialist in huurautoverzekeringen).

De gemiddelde basiskosten voor het huren van een auto gedurende een week deze zomer zijn €341. Door kosten van extra's zoals het huren van autostoeltjes, een navigatiesysteem, extra bestuurders op de overeenkomst, bestuurder en het afsluiten van een eigen risico verzekering lopen de totale kosten echter gemiddeld op tot €708.

Autoverhuurbedrijven

Nederland ligt met een totale prijs van €564 nog een stuk onder het gemiddelde van €708.

Om erachter te komen wat de kosten zijn voor het huren van een auto, heeft Huurautoverzekering.com de volgende zes Europese autoverhuurbedrijven onderzocht:

• Avis,

• Budget,

• Enterprise,

• Europcar,

• Hertz en

• Sixt

15 steden in de volgende landen lagen onder de loep: Nederland, Spanje, Griekenland, Turkije, Ierland, Kroatië, Portugal, Verenigde Staten, Zwitserland, Engeland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Australië, en Canada. Hieruit werd het volgende duidelijk:

Florida is met €425,- per week, inclusief extra kosten, het goedkoopst om een auto te huren. De meeste extra kosten zitten hier al in de basisprijs, waardoor je voor een stuk minder verrassingen komt te staan.

Nederland is met €236,- per week het goedkoopste Europese land in ons onderzoek om een auto zonder extra's te huren. Gevolgd door €242,- in Duitsland en €276,- in Engeland.

De hoogste kosten komen reeds van de eigen risico verzekering, die gemiddeld zo'n €140,- kost.