Vrouw met iPhone is grootste modeshopper

De meest actieve online luxe kledingshopper is een vrouw met een iPhone. Ruim driekwart van de vrouwen met voorliefde voor luxe merkkleding gebruikt een Apple-telefoon, waarbij gemiddeld meer wordt besteed dan op een doorsnee Android-apparaat. Dit blijkt uit een analyse die Winkelstraat.nl uitvoerde, om meer inzicht te krijgen in het koopgedrag van online kleding shoppers.

Android of iPhone?

Volgens statistiekenverzamelaar Statcounter maakt 42,9% van de mobiele websitebezoekers in Nederland gebruik van een iPhone. Onder mobiele surfers met een bovengemiddelde interesse in luxe fashion is dit percentage echter een stuk hoger, namelijk 74,8%. Vrouwen die online kleding shoppen gebruiken zelfs nog iets vaker (76,4%) een iPhone.

Mannen versus vrouwen

In vergelijking met mannelijke kledingshoppers zijn vrouwen opvallend vaak op zoek naar items uit de nieuwe collectie, waarvoor zij gemiddeld 39% meer uitgeven. Ook in schoenen hebben vrouwen aanzienlijk meer interesse. Mannen zoeken naar verhouding vaker naar accessoires, zoals caps, riemen en zonnebrillen.

Verder blijkt dat vooral t-shirts en jassen van mannen door hun partner zijn uitgezocht. Mannen shoppen ook regelmatig voor hun vrouw of vriendin, en bestellen daarbij het vaakst een jurk of een nieuwe set sneakers.

Apple-gebruikers geven meer uit

Bezitters van een iPhone plaatsen over het algemeen duurdere bestellingen dan Android-gebruikers. De orderwaarde van een winkelmand vol mode-artikelen ligt op een iPhone gemiddeld 42% hoger dan die op een Android telefoon.

Provinciale verschillen

In Noord-Holland en Zuid-Holland wordt inmiddels 69% van de kledingaankopen op een mobiele telefoon gedaan. In Zeeland is dit minder dan de helft, maar daar maakt men naar verhouding het vaakst gebruik van een tablet. Friezen houden vast aan de 'reguliere' pc, want in Friesland is het percentage bestellingen vanaf een desktop 77% hoger dan in Noord-Holland. Benieuwd naar de cijfers in uw provincie? Alle provinciale verschillen zijn te vinden op de onderzoekspagina van Winkelstraat.nl.