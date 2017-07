Omzetgroei NVM-makelaars zet door

Net als in 2015 profiteren NVM-makelaars van de aantrekkende vastgoedmarkt. De bij de vereniging aangesloten kantoren draaiden het afgelopen jaar een omzet van bijna 1,1 miljard euro, een toename van ruim 160 miljoen euro ten opzichte van 2015. Deze trend geldt voor alle NVM-regio’s in Nederland. 87% van de NVM-kantoren was in 2016 winstgevend, tegen 80% in 2015.

Ook het aantal werknemers nam toe van ca. 8.750 naar 9.650 fte in 2016. Dit blijkt uit de NVM Bedrijfsbarometer, een jaarlijks onderzoek van de vereniging onder de aangesloten makelaarskantoren.

Van de ruim 3.000 aangesloten NVM-kantoren is het overgrote deel (94%) actief in de woningmakelaardij. In dit segment werd afgelopen jaar ook de grootste omzetstijging gerealiseerd van iets meer dan 19% ten opzichte van 2015. Grotere kantoren profiteerden meer van de omzetstijging dan de kleinere kantoren. Het merendeel van de omzet uit woningmakelaardij komt uit verkoopbemiddeling (71%), de rest uit taxaties (8%), verkoop van nieuwbouwwoningen (8%) en aankoopbemiddeling (7%). Gemiddeld realiseerde een NVM-kantoor in 2016 78 verkooptransacties, tegenover 70 in 2015. Ook het aantal taxaties groeide: gemiddeld voerde een NVM-kantoor dat actief is in woningmakelaardij 90 reguliere taxaties uit, tegen 83 in 2015.

Commercieel vastgoed

Ook in de markt voor zakelijk onroerend goed ging het de NVM-makelaars in 2016 voor de wind. Op de businessmarkt is 30% van alle NVM-kantoren actief. De totale omzet steeg afgelopen jaar met zo’n 17% van 120,7 miljoen euro naar 141,1 miljoen euro. Het aandeel van de omzet uit bedrijfsruimten neemt af, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door een omzetgroei in de horeca en beleggingsobjecten.

Agrarisch en landelijk vastgoed

In agrarisch en landelijk vastgoed is 3% van de NVM-kantoren actief (in 2015 nog 4%). Deze deelmarkt kent als enige een omzetdaling (-11%), van 17,6 miljoen euro in 2015 naar 15,8 miljoen euro vorig jaar. Voor agrarische makelaars is de woningmakelaardij een belangrijke bron van inkomsten, waaruit vorig jaar 49% van de omzet werd gehaald (29% van de omzet kwam uit agrarische makelaardij).

Sterk positief over 2017

NVM-voorzitter Ger Jaarsma is blij met de aanhoudend betere marktomstandigheden in de makelaardij. “NVM-makelaars zijn sterk uit de crisis gekomen en hebben met goed ondernemerschap en innovaties in hun dienstverlening kans gezien om weer gezonde business te bedrijven. We zijn verheugd dat de ingezette stijgende lijn in 2016 is doorgezet, zowel voor de ondernemers zelf als voor de werkgelegenheid in de sector. Ook voor 2017 zijn veel NVM-kantoren sterk positief over de omzetverwachtingen.”