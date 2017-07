2 polis nadelen Groot Onderhoud Reservering VVE

Verzekeraars zullen vaker informatie opvragen over het 'groot onderhoud reservering VVE'. Vanwege nieuwe reserveringsnormen wordt er namelijk rekening gehouden met een veel hoger risico voor de VVE bestuurdersaansprakelijkheidverzekering en de VVE rechtsbijstandverzekering. Bestuursaansprakelijkheid is door de nieuwe normen namelijke makkelijker aan te tonen.

Groot onderhoud reservering VVE norm

Weliswaar wordt er ook nu al bij het afsluiten van een VVE-pakketverzekering naar de reservering gevraagd die de Vereniging van Eigenaren doet voor groot onderhoud. Per 1 januari 2018 geldt een concretere norm. VVE’s moeten dan 0,5% van de herbouwwaarde opzij leggen. Voor verzekeringsmaatschappijen een reden om duidelijk te vragen naar dat VVE percentage of een meerjarig VVE onderhoudsplan.

Aansprakelijkheid

Verzekeraars verwachten, omdat nu helder is hoeveel gereserveerd moet worden, vermoedelijk ook de minder actieve VVE’s ook in beweging zullen komen. Door deze wetswijziging komt er dus een verhoging van het risico voor aansprakelijkheid van bestuurder omdat deze eerder is aan te tonen. Er is ligt nu namelijk een concrete norm waaraan de reserves moeten voldoen. Het voordeel is dat voor VVE’s die hun reservering keurig op orde hebben, de premie niet omhoog zien schieten. Voor alle andere VVE’s zal er of een nieuw plan moeten worden gemaakt of zal het gevolgen hebben voor de premie/voorwaarden.

Het bestuur zal veel aandacht geven aan hun eigen aansprakelijkheid. De voorwaarden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn dus van belang. Het zijn vaak risico’s die te voorschijn kunnen komen, lang nadat iemand afscheid heeft genomen van de VVE en/of is verhuisd. Dat alleen zal de feitelijk aansprakelijkheid echter niet in de weg staan. Omdat het om een hoofdelijke aansprakelijkheid zal gaan, wordt ook altijd het gehele bestuur verzekerd. Het inloop risico en het uitloop risico is daarbij van belang om door elke bestuurder scherp te blijven volgen. 'Lees dus de voorwaarden altijd goed door voordat een verzekering wordt afgesloten'.

Rechtsbijstand

Vermoedelijk is er ook een gevolg op de rechtsbijstandverzekering. Als een VVE vrijwel nog geen reservering heeft, zullen zij door de nieuwe norm te volgen, de maandelijkse bijdrage moeten laten stijgen. Een hogere bijdrage zal voor meer incassoproblemen zorgen. De incassorechtsbijstand die gebruikelijk in een verzekeringspakket is meeverzekerd, zal op deze wijze meer worden aangesproken.

Bron: Doorneweerd Assurantiën