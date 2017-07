Student vreest voor mismatch studie en toekomstige arbeidsmarkt

Maar liefst 40 procent van de Nederlandse studenten twijfelt of de huidige studie hen klaarstoomt voor de banen van de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van New Day at Work onder ruim 1.000 Nederlandse studenten van meer dan 150 verschillende onderwijsinstellingen. Tevens geeft één op de tien studenten aan ontevreden te zijn over het vakaanbod van de huidige opleiding.

De studenten hebben ook aangegeven bepaalde zaken, zoals informatievoorziening, graag anders te zien.

Personal analytics en instelling overschrijdend leren

Het onderzoek toont aan dat de student in de toekomst de studies meer gepersonaliseerd samengesteld wil zien (60%). Zo geeft 40 procent aan liever de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen in plaats van beroepsgerichte vaardigheden. Daarnaast is het voor studenten belangrijk om beter inzicht te hebben in de studieresultaten. De meerderheid (61%) geeft aan beter te presteren wanneer zij inzicht hebben in hun studievoortgang en meer dan een kwart van de studenten (28%) vindt het belangrijk om de studieprestaties af te kunnen zetten tegen die van studiegenoten. Hieruit blijkt dat er alsmaar meer behoefte is naar heldere informatievoorziening en personal analytics.

Naast personal analytics is instelling overschrijdend leren ook een wens van studenten. De helft van de studenten geeft namelijk aan dat zij van alle lessen bij alle onderwijsinstellingen gebruik willen maken. Bovendien zegt 40 procent van de studenten minder snel af te haken wanneer het onderwijsprogramma makkelijk verrijkt kan worden met het aanbod van andere onderwijsinstellingen.

Gijs van Hees, Opportunity Maker Educatie bij New Day at Work: “De arbeidsmarkt van vandaag vraagt om een nieuw en innovatief onderwijsprogramma, dat aansluit op de wensen en behoeftes van de student. Dit betekent dat met name specifieke competenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen en goede communicatieve vaardigheden een steeds grotere rol moeten krijgen. Eerlijk is eerlijk, in de toekomst gaan er banen verdwijnen ten gevolge van bijvoorbeeld robotisering. Toch zijn er competenties die de robot nooit kan overnemen; de 21st century skills. Het (digitale) lesmateriaal en informatievoorziening moeten zo worden ingericht dat de student de mogelijkheid heeft om deze skills optimaal en efficiënt te leren.”

Meer gegevens uit het onderzoek zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘De Digitale student: Hoe ICT in het onderwijs echt ervaren wordt’ en is gratis hier te downloaden.