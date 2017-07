Onderlinge verzekeraar zucht onder zware regeldruk

“Proportionaliteit is een onderwerp dat ons allemaal raakt.” Dat schrijft Chris van Toor, manager van het Platform Onderlinge Verzekeraars, in zijn column in de uitgave Onderling Verzekerd!. Een exemplaar van deze eenmalige uitgave is woensdagmiddag in Friesland overhandigd aan Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD).

Niet voor niets was gekozen voor een typisch ‘onderling’ decor, bij EFO Paardenverzekering in Heerenveen. Net als meer dan 4.000 Europese verzekeraars, groot en klein, moet ook EFO Paardenverzekering sinds 2016 voldoen aan de Solvency II-regelgeving. Gastheer Henk de Jong, directeur van EFO, liet vanuit zijn dagelijkse praktijk zien hoe die regels uitwerken voor kleinere verzekeraars.

“Al die regels zijn bedoeld als bescherming van de klant, maar juist door de enorme berg en de hoge kosten van regels lijken we minder tijd dan ooit aan de klant te kunnen besteden”, zei Verbondsdirecteur Leo De Boer. “Zo spannen we het paard achter de wagen.”

Klachten

“De onderlinge branche zucht onder de zware regeldruk”, meent ook Chris van Toor. “Verzekeraars die met recht van spreken aanspraak op proportionaliteit kunnen maken, hebben daar nu onvoldoende ruimte voor. De klachten zijn legio.”

Een aantal van die klachten wordt in het blad Onderling Verzekerd! belicht. Onder meer door platformvoorzitter en CEO van Univé Joost Heideman. Hij benadrukt in het coverinterview dat er wat móet gebeuren. “Wij moeten met onze tijd mee en daarbij is proportionaliteit onmisbaar.”

Eenzelfde boodschap heeft voormalig DNB-divisiedirecteur Tom Roos. Hij vertelt in de uitgave dat hij de onderlinge wereld als ‘een groot goed’ heeft leren kennen. En hoewel Roos de hand in eigen boezem steekt en pleit voor meer slagvaardigheid en professionaliteit in de onderlinge sector, breekt ook hij een lans voor meer proportionaliteit.

Maatwerk

Aukje de Vries nam het magazine met veel belangstelling aan uit handen van Leo De Boer. Ze toonde begrip voor het pleidooi van de onderlinge verzekeraars: “Je kunt niet alle risico's oplossen door extra regels in te voeren. Daar geloof ik niet in, regelgeving moet proportioneel zijn", zei ze. “Maatwerk moet mogelijk blijven.”

Bron: Verbond van Verzekeraars