VIVAT reikt innovatie-awards uit aan start-ups

Verzekeraar VIVAT heeft de winnaars bekend gemaakt van de VIVAT Innovation Awards. Deze awards worden uitgereikt aan veelbelovende start-ups, die een essentiële bijdrage leveren aan vernieuwing binnen de verzekeringsbranche. Checkout, de start-up die het aantal verkeersongevallen wil gaan terugdringen, is beloond met de eerste prijs van € 5.000,-. Naast Checkout vielen ook de start-ups Twingz, Parkeagle, Embot.ai en PetBnB in de prijzen.

Noodzakelijke vernieuwing

Carola Wijkamp, directeur Intermediair P&C bij VIVAT: "Innovatie is essentieel voor het bestaansrecht van VIVAT; nu en in de toekomst. Het is noodzakelijk om relevant te blijven voor onze klanten. Daarom zetten wij nu vol in op innovatie. Hiervoor hebben wij partnerships met accelerators zoals Startupbootcamp en UtrechtInc. En trekken wij in dit proces zoveel mogelijk samen op met onze distributiepartners. Daarnaast werken wij ook veel samen met start-ups, we hebben nu al bijna 100 samenwerkingen. Zij hebben vaak hele vernieuwende oplossingen voor problemen waar wij tegenaan lopen. En wij hebben het netwerk en de middelen om deze ideeën snel naar de markt te brengen. Door de VIVAT Innovation Awards uit te reiken aan veel belovende start-ups hopen we dat start-ups ons nog sneller weten te vinden, zodat innovatie in een stroomversnelling komt. Dat is niet alleen goed voor de start-up en VIVAT, maar dat zal uiteindelijk iedereen voordeel bieden. Kijk maar naar de oplossing van Checkout. Met hun oplossing kan het aantal verkeersslachtoffers de komende jaren drastisch worden teruggebracht. Een verbetering voor iedereen."

Verantwoord rijgedrag met Checkout

Willem Schüngel, oprichter van Checkout: "Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 8 Nederlandse automobilisten zich schuldig maakt aan het gebruik van hun mobiele telefoon achter het stuur. Door het gebruik van een mobieltje in het verkeer neemt de kans op een ongeluk met factor zes toe. Checkout biedt een oplossing voor dit probleem door tijdens het autorijden automatisch de dataverbinding van automobilisten te beperken, waardoor apps die voor afleiding zorgen niet meer werken. VIVAT is de eerste partij die het product omarmt en wil ons product snel gaan lanceren binnen haar klantenbestand. De prijs is voor ons een bevestiging dat we met Checkout op de goede weg zijn om dit complexe probleem op te lossen. De geldprijs stelt ons in staat om verder onderzoek te doen naar hoe we de oplossing kunnen (door)ontwikkelen. Denk hierbij aan nieuwe features en releases, evenals tests met gebruikers om te ondervinden hoe zij op het product reageren in het dagelijkse gebruik. Daarnaast zullen we een deel van de prijs voor marketingdoeleinden gebruiken, zodat we kunnen werken aan verdere naamsbekendheid."

Juryrapport

Karel van Straaten, manager Startups & Scale-ups bij VIVAT: "Het is voor Reaal (als merk van VIVAT) erg interessant om een verzekeringsproduct op de markt te brengen dat gebruikers beloont voor goed en verantwoord rijgedrag. Denk hierbij aan een mogelijk toekomstscenario waarbij bestuurders kunnen sparen voor een korting op hun premie door hun telefoon niet te gebruiken gedurende de autorit. Het belonen van niet appen, mailen of chatten in de auto leidt tot een win-winsituatie; waarbij Reaal een vermindering van het aantal schadeclaims tegemoet kan zien en de verkeersveiligheid toe neemt. VIVAT en Checkout gaan gedurende de zomermaanden het product testen en doorontwikkelen."

Over de VIVAT Innovation Awards

Om alle medewerkers en relaties kennis te laten maken met innovatie organiseert VIVAT regelmatig events rondom innovatie. Een daarvan zijn de VIVAT Innovation Days. Aan de hand van good practices en trends & ontwikkelingen worden deelnemers hier bijgepraat en uitgedaagd om innovaties verder te omarmen binnen de eigen werkzaamheden. Tijdens de VIVAT Innovation Days zijn deelnemende start-ups door een jury beoordeeld. Naast een financiële beloning krijgen de winnaars extra begeleiding vanuit VIVAT zodat zij een vliegende start kunnen maken.