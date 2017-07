Nog voldoende concurrentie bij bundeling telecomproducten

Er is voorlopig voldoende concurrentie op de telecommarkt, ondanks de bundeling van telecomproducten in één pakket. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt na een marktstudie naar de impact op de telecommarkt van alles-in-één abonnementen: vaste telefonie, mobiel, internet en televisie. Aanbieders voegen ook exclusieve content toe aan een bundel bijvoorbeeld gratis films, series of sport.

Dat kan aantrekkelijk zijn voor consumenten. Het levert vooralsnog geen concurrentieproblemen op. Wat is er aan de hand? De ACM ziet dat consumenten steeds vaker meerdere telecomproducten in één bundel combineren. Het gaat dan om combinaties van vaste telefonie, mobiele telecomdiensten, televisie en internet. Telecomaanbieders bieden met voordelige aanbiedingen de consumenten ‘voordeel, overzicht en gemak’. Eerst werden vooral de abonnementen voor televisie, internet en vaste telefonie gecombineerd. De laatste jaren worden ook mobiele telecomdiensten in de bundel verkocht. Dit heeft geleid tot de opkomst van vier-in-één-pakketten. Daarnaast voegen aanbieders steeds vaker exclusieve tv-kanalen, gratis films en series of sportuitzendingen toe aan de bundels. Dat is een manier om extra klanten te werven omdat ze die programma’s niet bij een andere aanbieder kunnen krijgen. Denk aan series van HBO die alleen via Ziggo te zien zijn. Of KPN die via ‘KPN presenteert’ series aanbiedt.

Wat zijn de risico’s voor consumenten?

Als consumenten een bundel nemen, stappen ze minder snel over. Dat komt deels omdat de ‘losse’ abonnementen bij elkaar vaak duurder zijn of minder bieden dan een bundel. Het vergelijken van de verschillende aanbiedingen van andere providers wordt wel steeds ingewikkelder: belminuten, internetsnelheid, TV-pakket, databundel. Elke aanbieding is net even anders. Als aanbieders steeds meer exclusieve content aan bundels toevoegen, kan dat ook het overstappen beperken. Bepaalde, series of programma’s zijn dan nog maar bij één aanbieder te zien. De bundel kan ook duurder worden doordat de kosten voor de extra programma’s doorberekend worden aan de consument.

Wat zijn de risico’s voor telecomaanbieders?

Twee grote partijen hebben zowel een vast als een mobiel netwerk: KPN en Vodafone/Ziggo. Andere partijen met alleen een mobiel netwerk, zoals Tele2 of T-Mobile, moeten toegang inkopen bij KPN om ook aan hun klanten een compleet pakket vast-mobiel, internet en tv aan te kunnen bieden. Ze hebben vaak een kleiner klantenbestand en kunnen de risico’s niet spreiden over verschillende bedrijfsonderdelen. Dat kan nadelig zijn voor kleinere aanbieders. Het risico is dat ze uiteindelijk uit de telecommarkt verdwijnen.

Wat gaat ACM doen?

De ACM heeft de online consument hoog op de agenda staan. Vandaar dat de ACM deze studie heeft gedaan om de risico’s in kaart te brengen. Voor consumenten lijken voorlopig de voordelen van bundeling van diensten groter dan de nadelen. De ACM zal er op blijven letten dat vergelijken van bundels niet moeilijker wordt en overstappen niet onnodig ingewikkeld. De ACM vindt dat er voldoende keuzemogelijkheden moeten blijven bestaan en wil dat er niet alleen maar dure tv-pakketten beschikbaar zijn. Voor gezonde concurrentie is het belangrijk dat er ook kleinere telecomaanbieders zijn met scherpe tarieven. Op dit moment wordt opnieuw een marktanalyse Telecom gedaan. Daaruit kunnen maatregelen komen die de concurrentie tussen grote en kleine telecomaanbieders bevorderen. De voordelen voor consumenten van meer aanbieders, zoals scherpe prijzen, voldoende keuze en extra diensten mogen niet verdwijnen doordat kleinere telecomondernemers van de markt verdwijnen.