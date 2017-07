Starters profiteren het minst van de aantrekkende hypotheekmarkt

Over de eerste zes maanden van dit jaar is een recordaantal hypotheekaanvragen gedaan via HDN. Alleen juni bleef achter ten opzichte van voorgaande jaren, met circa 31.000 hypotheekaanvragen. HDN signaleert dat de markt zienderogen aantrekt. Er is een opleving over de hele linie, maar starters lijken daarvan het minst te profiteren. Vooral starters buiten de vier grote steden.

Afgelopen half jaar zijn er ruim 185.000 hypotheken aangevraagd. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In 2013 zat de markt met zo’n 65.000 aanvragen op een absoluut dieptepunt.

Starters

‘Over de hele lijn zijn de eerste zes maanden van dit jaar de beste ooit bij HDN gemeten’, aldus Reinier van der Heijden, directeur HDN. Wat opvalt is dat starters* nog vrijwel niet in beweging komen. Die groep was in 2015 in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht nog goed voor bijna de helft van de hypotheekaanvragen. Dat aantal is in de eerste helft van dit jaar gedaald tot nog geen 39% van de aanvragen. Buiten de vier grote steden ligt het percentage starters nog eens 8 procent lager.

Bron: HDN Index

* Onder starter wordt verstaan: 1) als de hypotheekaanvraag voor de aankoop van een woning is 2) als er geen sprake is van een vorige woning en 3) als het de eerste hypotheek ooit is die afgesloten wordt.