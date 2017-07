‘Plaats pensioen in een breder verband’

Pensioen moet in een breder verband worden geplaatst. Daarover waren de verschillende sprekers op het jongste Pensioencongres van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) het wel eens. Wordt de pensioenadviseur meer een beleggingsadviseur?, zoals het congresthema luidde. Of gaat het vak zelfs richting persoonlijke financiële planning of duurzame inzetbaarheid van mensen?

“Behoud van het bestedingspatroon na pensionering is een van de belangrijkste wensen van mensen”, stelde Marc de Ceuster tijdens de congresopening vast. De Belgische hoogleraar Financiële Economie liet de tientallen aanwezige pensioenadviseurs zien waarom hij door zijn studenten al vijf keer is verkozen tot ‘Beste Prof van het Jaar’. Met veel kennis van zaken, een dosis humor en een Vlaamse tongval plaatste De Ceuster het onderwerp pensioen in de context van persoonlijke financiële planning. “Meer informatie over de klant, diens doelstellingen en prioriteiten (op korte en lange termijn) maken breder en hoogwaardiger advies mogelijk. Dat levert de klant meer waarde op, de adviseur meer waardering en zorgt daarmee voor meer afname van diens dienstverlening.”

Het echte vraagstuk

Tim Burggraaf, Master in Pensions and Life Assurance en partner bij organisatieadviesbureau Korn Ferry Hay Group Nederland, verhaalde over de levensloop van pensioenadviseur Noppie. Hij wees daarbij op de gevaren van de technologische vooruitgang en de ‘de-intermediatie’: “Als je niets toevoegt, ben je weg.” Maar advieskansen liggen er ook volop, aldus Burggraaf: “Pensioen wordt individueler en de keuzestress neemt voor burgers alleen maar toe. En het gaat straks om veel meer dan pensioen. Het echte vraagstuk is de duurzame inzetbaarheid van mensen.”

Specialisme

Na de inspirerende inleidingen volgden er voor de congresdeelnemers drie workshops. Daarin vertelde communicatiedeskundige en marketingstrateeg Laura Hamer (Digital Masters) over inbound marketing bij pensioencommunicatie. Thomas Bunnik, directeur en oprichter van Pritle (nu Binck Forward), gaf uitleg over online vermogensbeheer. Tom Haaring en Marc Bergsma gingen namens Nationale-Nederlanden dieper in op de mogelijkheden om een deel van het pensioenvermogen na pensioendatum door te beleggen. Zij constateerden dat veel pensioenadviseurs hun klanten hier liever over informeren dan dat zij hen adviseren. Angst voor aansprakelijkheid ligt hieraan ten grondslag. Ook hier werd weer duidelijk: wel of niet doorbeleggen na pensioen is afhankelijk van het totale financiële plaatje van de klant. Financiële planning dus. “Maar, behoud je specialisatie!”, drukte De Ceuster de pensioenadviseurs nog wel op het hart. “Je kunt niet alles weten. Werk samen met andere specialisten!”

