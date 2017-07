Nieuwe CAO ING

Vakbonden FNV Finance, De Unie, CNV Dienstenbond en ING hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 14.000 medewerkers van ING. Naast een maand doorbetaald vaderschapsverlof, zijn er afspraken gemaakt over loon en scholingsgeld. Daarnaast kunnen medewerkers boven de 60 jaar één dag in de week vrijwilligerswerk doen met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

'Per saldo betekent dat zo'n 400 werknemers één dag in de week kunnen werken voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Goed voor het mvo-beleid van de ING, maar zo ontstaat er ook een interne werkgelegenheid met zo'n 80 arbeidsplaatsen', licht Gerard van Hees van FNV Finance toe.

Loon en scholingsbudget

Gedurende de looptijd van de cao krijgen de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,7%. Tevens krijgen de medewerkers anderhalve diversiteitsdag, een dag naar keuze voor bijvoorbeeld 5 mei, een religieuze hoogtijdag dan wel een lokale feestdag. Daarnaast ontvangt iedereen een budget van 375 euro per jaar voor scholing. 'Gegeven de omstandigheden is dit een acceptabele loonsverhoging. Er is sinds lange tijd weer sprake van koopkrachtherstel', zegt Van Hees.

Innovatieagenda

Aanvullend op de cao-afspraken hebben de vakbonden en de ING een innovatieagenda afgesproken. Hierin worden de komende tijd zaken als beloningssysteem, genderneutraliteit en reorganisatiebeleid verder uitgewerkt. Van Hees: 'ING dreigt voor te sorteren op ontwikkelingen als digitalisering en robotisering in hun reorganisatieplannen. Maar zo ver is de werkelijkheid binnen de ING nog niet. FNV Finance wil koste wat kost voorkomen dat er banen van vaste medewerkers in de reorganisatie sneuvelen, terwijl het werk er nog wel is en door nieuw aangetrokken flexwerkers wordt gedaan.'

Akkoord sociaal plan eerder bereikt

Eerder bereikte FNV Finance ook een principeakkoord over een nieuw sociaal plan bij de ING. Hierin staan afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding. Van Hees is naar omstandigheden tevreden met het resultaat: 'We hebben eind vorig jaar ING opgeroepen sociaal aanvaardbaar te reorganiseren. Dus met vrijwillige vertrekregelingen voor werknemers en zonder toename van onzekere banen in plaats van echte banen. Dat hebben we kunnen afspreken in dit sociaal plan.'

Het sociaal plan heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2018 tot 1 januari 2023. De cao heeft een looptijd van 1 jaar; van 1 januari tot 31 december 2018. Beide gelden voor circa 14.000 medewerkers. FNV Finance legt de akkoorden binnenkort positief voor aan de leden.